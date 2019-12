“Buscamos a clubes que tengan una clara intención de venderlos. Alguien me llegó a buscar para darme un porcentaje pero sin opción de venta afuera y eso no nos sirve, porque para nosotros es importante que los clubes tengan esa intención, no que se los dejen para rellenar planilla. Sabemos que la venta es una suerte del momento, como dice Jafet Soto, pero apostamos por eso”, se extendió.