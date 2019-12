“Hace cinco años, en el 2014, me retiré casi que obligatoriamente, porque en 2012 con Carmelita tuve una lesión de ligamento cruzado por la que se me hizo una cirugía, pero me entró una bacteria y me internaron 15 días; tardé dos años recuperándome, fue complicado, porque nacieron 1.000 problemas más y todavía en el 2016 estaba afectado. Al día de hoy no me he recuperado totalmente, en 2014 jugué un partido, 15 minutos, y el doctor me recomendó retirarme por salud. Al final así lo hice”, explicó.