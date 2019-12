“Con 27 años me retiré. El fútbol es lo más lindo que hay en el mundo, pero por lo menos a nivel nacional no genera la estabilidad que yo buscaba, a mí me iba bien, no me podía quejar, pero hay condiciones que este deporte no da, condiciones que para usted o para mí ahora son normales, cuando saqué la carrera universitaria decidí buscar eso que el fútbol no da como los aguinaldos, las vacaciones... ese tipo de cosas”, declaró.