"Yo ni sé como me terminó metiendo la idea de ir, pero lo hizo. Mi papá siempre me dijo que no me rindiera. Aunque yo ya no iba a entrenar, ellos me invitaron a hacer una prueba y llegó el día de la prueba y mi papá me hizo subido al carro con un chilillo, par de cuerazos y me tocó ir. Llegué ahí y a Farinha que era el entrenador le encantó mi juego", revivió con sus palabras entre risas.