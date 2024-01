Amanda Moncada recibe una noticia alentadora durante su lucha contra el cáncer

La siempre optimista Amanda Moncada recibió una noticia que la hace sentirse muy agradecida. La empresaria, de 76 años, tiene más de un año de luchar contra el cáncer de cerebro y pulmón, y este 16 de enero tuvo un encuentro muy positivo con su oncóloga.

Días atrás, Moncada le contó a La Nación que si bien su batalla contra la enfermedad continúa, ella se mantiene sintiéndose muy bien y haciendo vida normal. Incluso, el 11 de enero tuvo una cirugía en su pie y se ha estado recuperando satisfactoriamente.

Amanda Moncada, de 76 años, se siente muy estable durante su lucha contra el cáncer. Su vida continúa siendo la de siempre: trabaja, se ejercita y estudia todos esos temas que le interesan. (Amanda Moncada para La Nación)

“Me operé el pie que me había estado dando problemas. No sé cómo bailé en Dancing with the Stars (ella participó en el 2018). Estoy bastante contenta. Salí de sala de operaciones caminando. Debido al mal uso del zapato, a muchas costarricenses se nos hace dedo martillo. (...) Ahora hay un sistema que permite que en una hora te lo enderecen y te quitan el famoso juanete que para mucha gente es un gran dolor”, comentó.

Con respecto a su salud y convivencia con el cáncer, doña Amanda hace la analogía de que sobrellevar la enfermedad es como entrar a un club en el que “no te podés descuidar”.

Actualmente, Moncada atribuye su buena salud a un medicamento muy específico que le brindaron y que ataca directamente una mutación que los médicos le hallaron. Ella toma esa pastilla desde hace siete meses.

“Cuando tuve mi primera operación de la cabeza, los doctores hicieron pruebas de la metástasis que tenía en el cerebro y el pulmón. Lo que sacaron lo mandaron a investigación a Boston, buscando en 300 mutaciones (la mutación algunas veces viene del mismo cáncer). Hay cuatro mutaciones que tienen medicamento. Al final, la mutación me la descubrieron aquí en el Calderón Guardia. Tengo una mutación rarísima y se decidió que mi tratamiento fuera este”.

La conocida figura de la farándula costarricense comentó que los especialistas le dijeron que ese medicamento específico puede llegar a tener dos virtudes: detener el cáncer y en algunos casos disminuirlo.

“El tratamiento me mantiene estable. Ve lo bien que me siento que me atreví a hacerme la operación del pie”, aseveró el 12 de enero.

Noticia esperanzadora

Este 16 de enero, en una nueva conversación, Moncada compartió noticias positivas con respecto a su salud.

“La oncóloga me dijo que tengo limpios los pulmones. El medicamento me ha funcionado impresionante. La pelota que tenía desapareció. Tenemos esperanza. Me habían hecho un TAC y ella me hizo la interpretación. Lo único es que se ve un poco de agua cerca del corazón, pero en el pulmón nada. No hay duda de que el medicamento fue muy acertado. La oncóloga me repitió que mi cáncer es una mutación muy rara. Ella estaba muy contenta por los resultados”.

El ejercicio es clave en la vida de Amanda Moncada. En la gimnasia encuentra a una aliada para mantenerse saludable tanto física como mentalmente. (Amanda Moncada para La Nación)

Doña Amanda contó muy emocionada la noticia, pensando en que este tipo de medicamentos pueden funcionar y así dar esperanza a algunas personas que luchan contra la enfermedad.

“El hecho de que salgan estas investigaciones y nuevos medicamentos es esperanzador. Respeto el programa de la Caja Costarricense de Seguro Social. Tienen nuevas técnicas. La Caja no escatima. Busca soluciones. Es un gran ente gubernamental”, expresó desde su experiencia.

Además de esto, doña Amanda contó que la radioterapia que recibió meses atrás hizo efecto en su cerebro y que “el cáncer está calmado”. Ella se realiza exámenes cada tres meses y continúa tomando su medicamento.

“Esto es una alegría por muchos motivos. Me da tanta tranquilidad. Hay muchos valientes atravesando diferentes situaciones por las calles, pero no conocemos sus historias. Siempre digo que hay que creer en vos misma, no dejarse hundir por un diagnóstico. Hay que agarrarnos de la fortaleza que cada uno tenemos. Hay que tener fe en Dios y en uno mismo. Nosotras las mujeres tenemos una fortaleza especial”.

Moncada celebra su mejoría, aunque enfatizó que aún no se encuentra en remisión. “Esto es un paso dentro de la curación. Es un proceso de años”.

Moncada complementa su tratamiento con su optimismo, la práctica de gimnasia y una meticulosa rutina en la que respeta sus horas de sueño y comidas. Otra de sus claves, dice, es comer aun cuando no siente apetito.

“Vivimos un día a la vez, cuando uno pasa por esto, aprecia más la vida. Hay muchos cambios internos que, sin darte cuenta, te ayudan. En mi caso, ahora tengo una conversación más amena con la muerte”, dijo Moncada, quien agradece cada día por el milagro de la vida.

La empresaria aprovechó para enviar un mensaje a las personas jóvenes, a quiénes insta a estar pendientes de su salud.

“En general, el cáncer se asocia a gente mayor, pero las estadísticas muestran que cada vez hay más jóvenes con la enfermedad. Es importante chequearse”, destacó.