María González: Lussania Víquez y Amanda Moncada la aconsejan desde sus vivencias con el cáncer

Luego de que María González Roesch revelara que le diagnosticaron cáncer, los costarricenses y muchas figuras del medio tico se solidarizaron con ella y le enviaron mensajes de ánimo.

La Nación contactó a la presentadora Lussania Víquez y a la experta en moda Amanda Moncada, quienes comprenden de manera cercana el proceso que está viviendo María. Ambas le enviaron sus mensajes de apoyo y, además, compartieron esos consejos que consideran pueden ser útiles para González en su proceso.

María contó, a través de un video en su cuenta de Instagram, que le diagnosticaron cáncer luego de su cumpleaños, en junio del año anterior. Desde entonces, la periodista ha sido tratada e incluso le realizaron cirugías. Tras analizar varias biopsias, los especialistas decidieron que debe recibir radioterapia y quimioterapia.

La presentadora María González, de 31 años, manifestó sentirse en paz durante su lucha contra el cáncer, pues confía estar en manos de Dios. (Instagram)

Lussania Víquez le da su mejor consejo a María González: “Que no suelte a Dios ni un minuto”

Lussania Víquez, presentadora de Informe 11, de Repretel, fue diagnosticada con cáncer de mama en el 2012. Tras su proceso, la comunicadora logró vencer la enfermedad. Hoy, basada en esa experiencia, le expresa a María González los mensajes que considera más importantes durante esta prueba de salud.

“Lo que me gustaría decirle a María es que no suelte a Dios ni por un segundo. Aunque yo sé que ella es una persona espiritual, lo va a conocer de manera inescrutable. Cuando uno pasa por ese tipo de pruebas lo siente más cerca. Lo conoce mejor. Que no lo suelte ni por un segundo”, recalcó.

Víquez, además, resaltó la importancia de rodearse de personas que edifiquen su vida.

“Que la ayuden a volar, a soñar, a crecer. A veces en este proceso también conocemos a personas que son muy fatídicas, por eso creo que es importante rodearse de personas que nos impulsen y hacer de lado a esos vampiros emocionales. (...)

Lussania continuó: “Que sea muy selectiva de su tiempo, de su gente, de sus batallas. En este momento la batalla más importante que está librando es la batalla por su vida y tiene que rodearse de personas que vayan caminando hacia el mismo Norte”.

Víquez también le sugiere a María que, además de cuidarse muchísimo, que haga esas cosas que le den paz, pues es su momento de chinearse.

“El que para, repara. Que haga lo que la hace feliz (...). No es momento de quedarle bien al mundo, ni a la sociedad. Es un momento para pensar, más que nada, en uno mismo”.

Lussania Víquez venció el cáncer de mama hace varios años. Foto: Archivo

Amanda Moncada a María González: “Debe tener fe”

A sus 76 años, Amanda Moncada Mora, experta en moda y una conocida figura de la farándula costarricense, continúa enfrentando el cáncer de cerebro y pulmón que le diagnosticaron a finales del 2022.

Durante todo su proceso, la empresaria se ha acompañado de su optimismo habitual y ahora mismo se mantiene muy estable haciendo vida normal, comentó.

Basada en su experiencia, Moncada compartió algunas recomendaciones para María, que a ella le han resultado muy útiles.

“María me ha tocado el corazón”, expresó. Doña Amanda dice que la presentadora de Dancing with the Stars es de cierta manera cercana a ella, pues su sobrino está casado con la cuñada de González.

Moncada expresó que envía este mensaje con mucho cariño, pues sabe lo que María está viviendo.

“El consejo más fuerte que le doy es que tenga fe en su fortaleza interna. Todos venimos con esa herramienta, hay que aplicarla, salirse de los pensamientos negativos. Es el hoy lo que funciona. Es hora de aplicar esa fortaleza que ha demostrado en todo lo que ha hecho. Si le es posible, que lea al respecto. Hoy tenemos la neurociencia y tantas cosas que se están diciendo, también está la meditación”, comentó Moncada.

Amanda Moncada es una mujer positiva y fuerte. Todavía lucha contra el cáncer. Foto: Amanda Moncada para LN

Otra de las recomendaciones de doña Amanda tienen que ver con la alimentación. Dice que en ocasiones se puede perder el apetito, pero que es importante hacer todos los tiempos de comida. Además del consumo de vitamina C.

“Yo he seguido un régimen. Mis marcajes y hemogramas han estado estables todo el tiempo. He tomado mucho producto natural, jugos de zanahoria con remolacha, frutas y comida normal: la dieta del costarricense. Hay que comer con hambre o sin hambre. Esa es la gasolina del cuerpo. Ya le mandé un mensaje a la suegra de María (que es amiga suya). Sé por los momentos que deben estar pasando. Es una bomba atómica (recibir la noticia). Sé lo que María vive”.

Doña Amanda envió un último mensaje en el que resalta que hoy en día “hay más posibilidades de las que uno se imagina”.

En el video en el que abrió su corazón, María González dijo que está llevando su proceso con mucha paz, pues sabe que está en “manos de Dios”.