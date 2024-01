María González abre su corazón y cuenta que le diagnosticaron cáncer

La presentadora María González Roesch fue diagnosticada con cáncer. La creadora de contenido, de 31 años, compartió la noticia en sus redes sociales y comunicó cuáles son los pasos a seguir durante su proceso.

González, conocida por ser una de las presentadoras de Dancing with the Stars, de Teletica, participante de Conexión Fútbol, de Repretel y una figura buscadas por diferentes marcas para crear contenido, abrió su corazón para referirse a la prueba que enfrenta.

La presentadora de televisión María González fue diagnosticada con cáncer. La creadora de contenido admite estar llevando su proceso con mucha paz. (Instagram)

“Quería pasar por aquí para abrirles un poquito mi corazón y contarles algo que está sucediendo. Antes quiero rescatar y recalcar que he tenido una vida maravillosa, realmente he sido muy privilegiada, súper bendecida. Dios me ha chineado y lo sigue haciendo todos los días”, dijo María en un video que compartió en su cuenta de Instagram y en el que habla con un tono sereno.

Seguidamente, la periodista y administradora de empresas repasó su 2023, un año en el que disfrutó de espectaculares viajes, de tiempo en familia y de trabajo.

“Después de mi cumpleaños se me presentó una prueba. Porque la vida da muchas vueltas y me diagnosticaron un cáncer. Tuvimos varios procesos y cirugías que gracias a Dios todo salió bien, pero después de analizar varias biopsias, el equipo de doctores tomó la decisión de que debo llevar radioterapia y quimioterapia, que es el proceso que estoy iniciando en este momento”, comentó en la grabación en la que muestra su sonrisa habitual.

González, recordada por su paso por RG Elementos, confió que tiene mucha paz porque está en las mejores manos: “las de Dios”, dijo.

“También tengo una red de apoyo súper especial que es mi familia, mi esposo, mis amistades y un equipo de doctores de lujo. Pero ustedes también son una parte muy importante de mi vida. Siempre me han acompañado en diferentes etapas, proceso. Siempre me han dado energía muy linda y apoyo muy grande. Quería contarles por qué sé que me van a acompañar en todo este proceso”.

María añadió que está muy positiva, yendo un día a la vez y comprendiendo que sin proceso “no hay transformación”.

“De esta vamos a salir más fuertes”.