María González será presentadora de ‘Dancing’: un sueño cumplido y un plan cancelado

La característica y melodiosa voz de María González suena con más entusiasmo que regularmente. Su alegría se le manifiesta por todos los costados: a partir del 26 de junio, ella será parte del equipo de presentadores de la sétima edición de Dancing with the Stars, concurso de ballroom de Teletica.

María se une a un grupo que está liderado por Shirley Álvarez y Randall Vargas. La joven tendrá cargo una sección y además deberá realizar menciones, labor que antes estuvo a cargo de Natalia Carvajal.

Trabajar en este formato es, en palabras de María, de 29 años, un sueño cumplido, uno que nació desde su fugaz paso como concursante de DWTS en el 2015. En aquella ocasión la administradora de negocios y periodista fue la primera en salir de la competencia y desde entonces tuvo el anhelo de regresar como presentadora y vivir más de una gala del espacio. Ahora tiene asegurado participar durante toda la competencia desde otra trinchera.

Ser parte de la conducción de un programa fue el anhelo de González por mucho tiempo, por ello se dedicó a tocar puertas, fue perseverante y en tiempos recientes se había desentendido un poco del asunto, sabía que la oportunidad llegaría pero no se precipitó, por eso esta oportunidad la tomó por sorpresa y la llenó de alegría.

María González fue participante de 'Dancing with the Stars' en el 2015.En la foto aparece con Steven Gómez. Fotos Melissa Fernández (Melissa Fernandez Silva)

“Creo que son casi siete años los que estuve esperando este momento. Estoy feliz y contenta. Es un sueño hecho realidad. Desde que participé en Dancing me enamoré del concepto. Desde ese momento me visualicé ahí, me parece lindo y especial formar parte como presentadora que es algo que me gusta y se me da natural”, comentó González, quien inició su carrera frente a las cámaras cuando era una niña en el programa RG Elementos.

La larga espera para regresar a la televisión como presentadora fue todo un proceso que en su momento le costó comprender, sin embargo, llegó un tiempo en el que se aferró a que todo llega en el momento indicado. Y lo que tanto quería, finalmente se dio.

Una prioridad

Desde el primer momento en el que le hablaron de ser parte de este formato, la posibilidad se convirtió en su prioridad al punto de que pospuso un plan personal.

“Fue super inesperado, yo cumplo 30 años este año. Estaba planeando un viaje con mi esposo, un día de la nada me escribe Vivi (Vivian Peraza, productora de este formato) y me preguntó, –porque yo había tenido acercamientos en los que le hice saber que me quería vincular–, que si continuaba interesada, que había una posibilidad en una sección para ver si podía.

“Me emocioné, le dije que de fijo me apuntaba, que era algo por lo que había esperado por años. Tengo planes personales, pero como esperé tanto por esto ahora es mi prioridad. El proyecto con Dancing es hasta setiembre, el viaje por mi cumpleaños puede venir más adelante”, contó González, quien espera que su trabajo sea bien recibido y esto le mantenga las puertas abiertas de DWTS.

María reitera que el programa se convirtió en casi una fijación para ella. Su paso por el programa le aportó mucho y le dejó buenas amistades. Además, confía que le encanta el ambiente de magia que siempre se mantiene en el espacio.

“Me gusta todo el tema de los vestidos y las princesas, el mundo de magia estilo Disney y que se siente en Dancing. Es algo que te permite soñar, todo esto me gusta desde pequeñita. Ahora me emociona vivir todas las etapas del programa; si no hubiera salido de primera cuando participé, sé que hubiera llegado a ser parte de la gala animada”.

Para esta experiencia María espera apegarse al guion y dar lo mejor en los ensayos. Por ahora no ha hecho demasiado para prepararse, porque sabe que cada vez que toma un micrófono fluye naturalmente su facilidad para comunicarse.

“Es extraño que si estoy en un círculo social soy más tímida que estando frente a una cámara”, dijo María, quien desde hace varios meses asiste esporádicamente al programa de Repretel, Conexión Fútbol, espacio en el que ha probado su versatilidad.

Con su regreso a la pequeña pantalla, María le promete a la audiencia que en ella verán a la persona de siempre: “natural, transparente, alegre y llena de emociones”.

“Espero que esa magia que viví en su momento y espero volver a encontrar en Dancing with the Stars, pueda llevarla al público por medio de mi esencia. Se van a dar cuenta de lo mucho que me gusta esto. Espero que les pueda llevar mucha felicidad”, agregó.

María combinará su trabajo como presentadora con su emprendimiento MG by María y su labor como creadora de contenido. Tras esta vivencia ella quiere continuar ligada a la tele, le encantaría un formato que amalgame gastronomía, cultura y viajes. Ella ya tuvo la experiencia de trabajar en el desaparecido Destinos TV.

En cuanto a la vid personal, dice que se siente muy feliz junto a su esposo y que le encantaría ser madre, sin embargo, aún no es el tiempo.

María González cumplirá el sueño de volver a presentar en el medio televisivo. Foto: Instagram

Un deseo

La productora de Dancing with the Stars, Vivian Peraza, se refirió a cómo se dio el acercamiento con María y por qué pensaron en ella para el puesto de presentadora comercial. Ella comentó que será posible ver a la joven en otros campos de acción, pues su intención siempre es incorporar a las nuevas figuras en la dinámica del programa. Ella cree que María puede hacer “una buena yunta con Shirley Álvarez, Randall Vargas y Natalia Rodríguez, quien se encarga de redes sociales”.

“María es una persona que desde hace vario tiempo me viene expresando su deseo de participar en un programa, en un formato y desde hace rato doña Paula (Picado, vicepresidenta corporativa de Teletica) y yo la teníamos en mente, no se había dado la oportunidad, pero creemos que ahora es el momento perfecto puesto que ella estuvo en DWTS. Ella no solo conoce el formato, sino que le tiene un gran amor. Ahorita que surgió la necesidad de cubrir el puesto pensamos en ella.

“Ella está muy feliz y yo también porque es una persona que creció en la televisión, medio en el que estuvo desde pequeña. Su experiencia en tele es bastante grande. Es como un regreso a casa porque estuvo mucho tiempo en el 7″, añadió.