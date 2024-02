Super Bowl 2024: Repase los mejores momentos de los últimos espectáculos de medio tiempo

El Super Bowl 2024, el encuentro más esperado para los fanáticos del fútbol americano y la música, tendrá lugar este domingo 11 de febrero. Aparte del importante duelo entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs, Usher será el artista encargado de animar el encender el escenario durante el medio tiempo.

En el transcurso de su presentación en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos, el cantante estará acompañado por Alicia Keys. Según reportó TMZ, probablemente tocarán su colaboración del 2004 My Boo.

A continuación, repasamos algunos de los momentos más significativos de cinco espectáculos de medio tiempo antes del de este domingo.

Usher encabezará el 'Super Bowl 2024'

Rihanna - 2023

En el 2023, Rihanna fue la protagonista del show del medio tiempo del Super Bowl. Su actuación en el State Farm Stadium de Arizona fue un éxito, al iniciar con su popular tema Bitch Better Have My Money vestida completamente de rojo.

El público no paró de sorprenderse al observar a la diva de Barbados embarazada. Así anunció que esperaba un hijo con A$AP Rocky.

Según reportó La Nación, este espectáculo se convirtió en el segundo show de medio tiempo más visto en la historia, solo por detrás de la presentación de Katy Perry en el 2015.

Rihanna interpretó 'Only Girl', 'Work', 'Needed Me', 'Rude Boy' y 'S&M' durante su presentación en el Super Bowl 2023. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, 50 Cent, Eminem y Mary J. Blige - 2022

El el 2022 hubo una gran reunión del hip hop internacional. Dado que cada espectáculo de medio tiempo puede durar entre 10 y 15 minutos, había suficiente tiempo para que se presentaran grandes figuras del género: Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, 50 Cent, Eminem y Mary J. Blige.

Uno de los momentos más destacados fue el final, en el que Eminem interpretó su clásico Love Yourself. Inmediatamente después colocó su rodilla izquierda en el suelo, bajó la cabeza y puso su mano derecha sobre ella.

Esta imagen le dio vuelta al mundo en cuestión de minutos. El rapero protestó en televisión internacional y ante millones de personas contra de la violencia policial y el racismo.

The Weeknd - 2021

El show a cargo de The Weeknd en el 2021 fue uno de los más inusuales. Al finalizar fue amado por muchos y odiados por otros, ya que se realizó en medio de la pandemia del COVID-19 y el artista no se acompañó de otras figuras, sino que se presentó solo.

Este espectáculo comenzó con The Weeknd en un automóvil, quien luego salió por un costado del estadio rodeado de un coro de góspel y violines. En medio de sus temas Starboy, The Hills y Can’t Feel My Face, se mostró energético con su brillante traje color rojo.

El cierre, como era de esperarse, fue con su tema Blinding Lights. Era el éxito del momento y así se despidió del público, rodeado por cientos de pequeñas luces que salían de las manos de los bailarines.

El show de medio tiempo de The Weeknd tuvo lugar en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida. (Mike Ehrmann/AFP)

Shakira y Jennifer López - 2020

Las raíces, el canto y el baile de América Latina y otras latitudes fueron los protagonistas durante la presentación de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl 2020. Las divas se encargaron de animar al público con sus éxitos, de manera individual y en dupla.

La primera en salir fue la colombiana, quien comenzó con She Wolf con sus inconfundibles movimientos de cadera. Después, en un popurrí de algunos de sus temas más populares, compartió el espacio para interpretar Chantaje junto a Bad Bunny.

En el turno de Jennifer López, su segmento se caracterizó por regresar al público a los finales de los años 90 e inicios de los 2000. Con la compañía de J Balvin, logró una mezcla de reggaetón y pop latino. Para finalizar, ambas artistas cantaron Waka Waka y pusieron a bailar a millones de televidentes.

Maroon 5, Travis Scott y Big Boi - 2019

Maroon 5 se acompañó de los raperos Travis Scott y Big Boi para el montaje del Super Bowl 2019. Este show es también uno los más criticados por el público. La principal razón del descontento es simple: no le dieron protagonismo a Bob Esponja.

Días antes de la presentación, Adam Levine –cantante de la banda californiana– anunció que brindaría un homenaje al programa por la muerte de su creador Stephen Hillenburg. Por ello, los fanáticos esperaban un holograma o efectos visuales que aludieran al episodio en el que Bob Esponja canta en el show de medio tiempo.

No obstante, apenas hubo un pequeño instante para el dibujo animado y esto dejó insatisfechos a los fanáticos. Aun así, los artistas cautivaron a los espectadores con sencillos como Harder to Breathe, This Love, Girls Like You, Sugar, She Will Be Loved y Moves Like Jagger.

Adam Levine de Maroon 5, Big Boi y Travis Scott durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl del 2019. (Harry How/AFP)

¿Dónde ver el Super Bowl 2024?

La edición número 58 del Super Bowl, donde se decidirá al ganador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), se transmitirá en canales de televisión de paga como ESPN, Fox Sports y NBC.

Además, quienes cuenten con suscripciones en las plataformas de streaming Star Plus y Amazon Prime podrán ver el partido y el espectáculo en vivo.