Super Bowl 2023: Rihanna prendió el estadio y dejó la sospecha de un segundo embarazo

Desde una plataforma aérea que simulaba una escalera monumental, Rihanna hizo cantar a todos los que, desde cualquier latitud del mundo, se conectaron para ver el Super Bowl 2023.

La cantante barbadense se mostró feliz en su esperado retorno a los escenarios. Con Bitch Better Have My Money puso a headbangear a todos los presentes en el State Farm Stadium de Phoenix, Arizona.

Ella, vestida de rojo y con una coleta en su cabello, apareció estática mientras una tropa de bailarines con suéters blancas le hacían recorridos en círculos. Rápidamente, el público se sorprendió al ver que Rihanna parecía estar embarazada, una teoría que no ha hecho más que tomar fuerza entre los internautas.

Desde Arizona, Rihanna presentó muchos de sus mejores éxitos. (ROB CARR/Getty Images via AFP)

Poderosa presentación

No había excusa para no entusiasmarse. Rihanna llevaba más de seis años en silencio desde que lanzó su disco Anti (2016). Desde entonces, el público no ha hecho más que pedir a gritos que la diva de Barbados retome la música y vuelva a subirse al escenario.

A mediados del año pasado, Rihanna rompió el silencio. Subió una foto a su Instagram con su mano cargando un balón de fútbol americano, como un guiño de que estaría a cargo del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2023. Las reacciones no escatimaron en alegría: todo el mundo anotó el 12 de febrero como fecha imperdible en su calendario. Para muchos, el encuentro entre los Eagles de Philadelphia y los Kansas City Chiefs acababa siendo secundario ante el regocijo que involucra ver a Rihanna.

Después de Bitch Better Have My Money, la cantante compiló algunos de sus temas más fiesteros, como la explosiva Where Have You Been y la emotiva We Found Love. Los bailarines empezaron a trasladarse de plataformas y una miríada de fuegos artificiales hicieron que el estadio estallara en gritos.

Rihanna colocou simplesmente o remix de “Rude Boy” do baiano @kleanmusicofc no Halftime Show do Super Bowl! 🇧🇷 #FentyBowl pic.twitter.com/FBY8RVVKMw — We In The Crowd (@weinthecrowd) February 13, 2023

No sé, Rihanna, pero después de esa mirada la que está embarazada soy yo pic.twitter.com/xBPCfPIPSU — La Sometimes (@MaguiAVeces) February 13, 2023

Acto seguido, la barbadense hizo una mezcla de algunos de sus temas más hiphoperos como Work, Wild Thoughts, Rude Boy y Pour it Up. Durante ese collage musical, la cantante tuvo un detalle muy curioso. Hizo una pausa en medio de un desfile que hicieron los bailarines y se maquilló con su misma línea cosmética Fenty Beauty, la cual lanzó en setiembre del 2017. El detalle tomó desprevenidos a todos.

#Rihanna poniéndose polvo de Fenty Beauty en pleno #Halftime es la definición de ✨las mujeres facturan ✨ pic.twitter.com/wMlrDP7RI9 — PilotoDeBolsillo (@Nahomi_Rmz00) February 13, 2023

Después, la cantante sorprendió con la inclusión de Run This Town, un tema del 2009 y que, a primera impresión, uno no hubiese imaginado su inclusión por no ser una de las ‘requetepreferidas’ de su público.

El tema, que fue producido junto a los raperos Jay-Z y Kanye West, esconde un significado especial: significó su reaparición, en aquel momento, después del escándalo por la golpiza que recibió de su expareja, el rapero Chris Brown.

Rihanna dejó ver lo que parece su segundo embarazo. Tuvo su primer bebé en mayo del 2022. (GREGORY SHAMUS/Getty Images via AFP)

La presentación de este domingo también significaba una reaparición similar, la cual fue empujada por su maternidad, según ha dicho la barbadense.

Rihanna aseguró que fue la maternidad lo que le dio fuerzas para participar en un escenario tan “intimidante” como el del Super Bowl.

“Tenía tres meses de posparto y me preguntaba, ¿debería estar tomando decisiones como estas ahora? Tal vez me arrepienta después”, expresó la cantante en la conferencia de prensa con motivo de su participación.

Se notó que Rihanna disfrutó mucho su presentación en el Super Bowl, acompañada de una tropa de bailarines. (ANGELA WEISS/AFP)

“Cuando te conviertes en madre, algo pasa que sientes que puedes hacer cualquier cosa; por mucho miedo que me diera, había algo estimulante en el reto que esto supone”, contó la cantante de 34 años.

Finalmente, terminó de explotar el estadio con dos de sus mayores exitazos: Umbrella y Diamonds.

Ahora, con lo que aparenta ser un nuevo embarazo, Rihanna se mostró poderosa y confiada en el escenario. Ella sabe que acaba de hacer historia, se convirtió en una de las privilegiadas artistas que han logrado presentarse en el colosal evento del Super Bowl.

Noticia en desarrollo