Sam de la Rosa: ‘No dudo que el Cómic-Con Costa Rica marcará un momento importante’

“Es una historia que, aunque pasen los años, uno no termina de creer que suceda”, dice Sam de la Rosa, el gran artista de cómics que ha subrayado su popularidad tras las adaptaciones cinematográficas de Venom, el antihéroe de Spider-Man.

El dibujante tejano participó activamente en la creación del cómic Venom: Lethal Protector, que fue la principal inspiración para las películas de Sony Pictures que acabarían siendo protagonizadas por Tom Hardy. “Aunque el culto por Venom ha existido desde antes, sí que esto ha marcado un nuevo paso”, admite el creador.

Previo a su visita a Costa Rica, Sam de la Rosa compartió una entrevista con Viva donde no pudo ocultar su felicidad en todo momento. Antes de llegar al Cómic-Con Costa Rica, que se celebrará del 6 al 8 de mayo en el Centro de Convenciones, admite que le pican las piernas por compartir con el público tico. “Es que esto es lo que a mí me encanta. Ver en el mundo las personas que se emocionan por el trabajo de uno, que al final del día, es toda una vida de dedicación”, dice el estadounidense.

Vida de héroes

Sam de la Rosa es conocido por ilustrar la serie de cómics de 'Venom'. Foto: cortesía Cómic-Con

Sam De la Rosa admite que su faceta como dibujante y entintador ha sido de sacrificios, de pasar horas y horas mirando infinidad de contenidos que pudieran influir en su creatividad. “Es un trabajo maravilloso, pero también lo maravilloso requiere dedicación”, cuenta.

Durante su trayectoria profesional ha trabajado con grandes editoriales con las que cualquier consumidor de historietas sueña. Llegó a la industria en 1982 y desde entonces ha colaborado con grandes nombres.

Por supuesto, destaca Marvel y DC, pero también ha estado trabajando con relevantes compañías como Dark Horse, Eclipse, First, Fleetway/Quality, Image, The Comic Journal y Galaxia Magazine.

El mundo de Peter Parker y compañía, naturalmente, han marcado su popularidad. “Es que Spider-Man es especial”, dice de la Rosa, quien no tiene problemas en admitir que este héroe fue quien lo marcó para siempre. “Desde que lo conocí conecté con él. ¿Cómo no? Es el personaje que más le susurra a uno al oído; es quien tiene una personalidad más cercana a uno, siempre siendo luminoso”, agrega.

Entre sus créditos para Marvel se incluyen títulos como The Amazing Spider-Man, además de proyectos relacionados como Web of Spider-Man y Spider-Man Unlimited.

Sam de la Rosa proyecta un carisma único y admite estar ansioso por conversar con los ticos. "Que llegue este evento a Costa Rica emociona mucho porque sé que es un público ferviente por esta industria", dice. Foto: cortesía Cómic-Con

A pesar de la admiración por las bondades de Peter, fue Venom, el antagonista del amigo arácnido, quien le ha valido aclamación dentro de la industria. Los títulos Venom: Lethal Protector, Venom: Separation Anxiety, Venom: Carnage Unleashed y Maximum Carnage, lo convirtieron en una suerte de padre del personaje de Eddie Brock.

Actualmente, el personaje goza popularidad por las dos adaptaciones audiovisuales que ha realizado Sony. La primera, enfocada en Eddie; la segunda, en Carnage (quien en español se le conoce como Matanza). Estos dos personajes han acompañado el imaginario de Sam de la Rosa.

“Ha sido sorprendente cómo han calado estos personajes en la audiencia. Por supuesto, he notado que en el público latino hay una gran fascinación y por eso me emociona llegar a Costa Rica. No dudo que el Cómic-Con marcará un momento importante para el país”, apunta.

En el evento en Costa Rica, Sam de la Rosa estará firmando sus cómics, lo cual representa una oportunidad imperdible para coleccionistas. Foto: cortesía Cómic-Con

¿Serán siempre vigente los personajes de cómics? Para de la Rosa no hay duda. “Es que nos han acompañado siempre y ahora son más cool que nunca. Ser geek, sin dudas, es ser cool. Es un gran momento para fascinarse con la galería de personajes que existen y que, por supuesto, no podemos negar que el cine ha ayudado a promover. Es una dicha y una gran celebración contar con estos personajes por largo tiempo”, finaliza el artista.

