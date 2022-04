Cómic-Con Costa Rica: así será la dinámica de la gran fiesta geek

La capacidad de asombro está al servicio de todo lo que pueda ofrecer el Cómic-Con Costa Rica. Al ser un evento inédito en nuestro país, el proceso de descubrir las dinámicas que abordan este tipo de eventos sirve para calentar los ánimos para el gran encuentro geek que ocurrirá el 6, 7 y 8 de mayo.

Esta será la primera ocasión en que Costa Rica disfrute de este formato, uno que es habitual en otros circuitos de entretenimiento, especialmente en Estados Unidos y Europa. Para conocer más sobre las actividades que habrán en esos tres días de fiesta, el productor Óscar Romero adelantó en exclusiva a Viva sobre eventos paralelos que ocurrirán, más allá de las sesiones con los invitados internacionales.

Así se ve un Cómic-Con, en este caso es un evento realizado en Holanda. Foto: TW

En detalle

El Cómic-Con ofrecerá charlas de preguntas y respuestas con los invitados internacionales que ha anunciado el evento, entre los que destaca Jhon Rhys-Davies (Gimli en la película El Señor de los Anillos) y Manu Bennett (Slade Wilson en la serie Arrow). Los artistas compartirán, desde un auditorio, con los presentes.

Si bien entusiasma esta experiencia, habrá mucho más por hacer. El Centro de Convenciones de Heredia, donde se desarrollará el festival, estará colmado de puestos de venta de mercadería, libros, fotografías, pósters y todo lo que se pueda imaginar con respecto a cómics, cine y videojuegos.

De hecho, los videojuegos tendrán gran relevancia en el evento pues la producción ha destinado, a lo largo del recinto, una serie de estaciones para realizar torneos y partidas libres de juegos infaltables como lo son Fornite, League of Legends, FIFA, Mario Kart, entre otros. Contra amigos o contra desconocidos, habrá chance de disfrutar de un buen rato de la mano de títulos que nunca nos cansamos de jugar.

Fortnite estará presente en la Cómic Con Costa Rica. Este es un display en el E3 del 2018, con fines ilustrativos. AFP (FREDERIC J. BROWN/AFP)

También, a lo largo del Centro de Convenciones, habrá distintas cabinas de fotografías temáticas. La producción prefiere guardarse la sorpresa, pero quien escribe estas líneas puede asegurar que las cabinas están diseñadas con la más alta factura técnica y remiten a películas y series de televisión imperdibles de la cultura pop. Será un chance espectacular para buenas fotografías al lado de sitios emblemáticos de héroes que hemos visto en la gran pantalla.

En medio de este frenesí cultural, también habrá una suerte de rally dentro del Cómic-Con. Al ingresar al evento se darán instrucciones a los asistentes de realizar una serie de “misiones”: visitar tal sitio, interactuar con tal aparato... Son sorpresas que deberá experimentar el público para completar una tarjeta de juego que ofrecerá una experiencia paralela al resto de dinámicas del festival.

“No hay manera de no divertirse en el Cómic-Con Costa Rica”, señala Óscar Romero, productor del evento. “Hemos diseñado y organizado todo el Centro de Convenciones para que no haya un segundo del día en que no haya algo por ver o disfrutar. El cronograma será amplio y tendrá un carácter familiar: queremos que vengan en familias para sembrar la semilla de esta cultura y así tener Cómic-Con en Costa Rica por muchos años”, apunta.

Además, Romero señala que cada día del festival contará con actividades diferentes. Bailes, carnavales y más juegos variarán de un día a otro para asegurar que quienes consigan el pase de visitación completo, puedan enriquecer sus experiencias y sacarle el jugo a la entrada de los dos días.

“Estamos muy satisfechos con todo lo planeado. Nuestra mayor expectativa es que contemos con bastante público para hacer crecer esta propuesta y cada año traer más y más diversión”, agrega Romero.

¿Quiere ir?

El actor John Rhys-Davies interpretó a Gimli en la película 'El Señor de los Anillos'. Vendrá al Cómic-Con. Fotografía: Archivo (Archivo)

En el sitio www.eticket.cr ya están disponibles los tiquetes para ser parte de esta fiesta cultural.

Los precios para las entradas del Cómic-Con Costa Rica son los siguientes: ₡12.000 para entrada de un día y ₡18.000 para entrada de dos días (incluye todos los cargos e impuestos).

También existe el paquete familiar, que incluye 2 adultos y 2 niños menores de 13 años con identificación de menor de edad. El costo por un día es de ₡28.500 y de dos días por ₡45.500.

Otra opción de tiquetes son los paquetes VIP, que incluyen acceso para tomarse fotografías con los artistas, recibir autógrafos, participar en paneles especiales y otras sorpresas. Estos paquetes van desde los $50 hasta los $140.

El evento contará con la presencia de invitados internacionales como Jhon Rhys-Davies, Manu Bennet, Eriza, Sam de la Rosa, José Luis Durán, D-piidy, Dan Mora, Johel Rivera, entre otros.