Norval Calvo está de luto: falleció su padre

El humorista Norval Calvo, conocido por su programa Pelando el Ojo, comunicó la mañana de este lunes 1° de mayo el fallecimiento de su padre, Omar Calvo.

La noticia la dio a conocer en las redes sociales del programa. En la publicación, agradeció por haber tenido a su progenitor como compañía por muchos años.

Norval Calvo (de pie) se despidió de su papá con esta foto, donde aparece con sus dos progenitores. Foto: Facebook.

“Gracias Dios, por prestarme tantos años a papi. Por vivir momentos increíbles que recordaré toda mi vida siempre a su lado y por dejarme ser su amigo y protector en todo momento. Hoy descansa en paz papi…Te amo y te amare siempre. ¡GRACIAS POR TODO!”, expresó el humorista.

Además, Calvo tuvo palabras para todos aquellos que se sumaron en oraciones por la salud de su progenitor.

“Gracias también a todos ustedes por sus oraciones de días pasados pidiendo por la salud de él. Dios tenía otros planes allá con el. Dios los bendiga y ayude a toda mi familia a darnos la fortaleza necesaria para enfrentar este dolor. Bendiciones. Gracias a todos”, agregó el popular y querido humorista.

Norval Calvo lleva más de 20 años al frente del programa 'Pelando el Ojo' de Radio Monumental. (JOHN DURAN)

LEA MÁS: Norval Calvo, el humorista más serio del país, se ‘rajó' entre risas, lágrimas y confesiones

En la publicación, Norval comunicó que la vela será este mismo lunes, a las 6 p. m., en Jardines del Recuerdo, en barrio Don Bosco. La misa de funeral será mañana, a las 10 a. m., en la iglesia Don Bosco.

Norval Calvo pide cadena de oración para su padre

El 28 de abril, Calvo dio a conocer en Pelando el ojo que su padre se encontraba delicado en el hospital. Una vez iniciado el programa, varios radioescuchas, que llamaron para interactuar con los imitadores, aprovecharon el espacio para decirle que su papá estaba en sus oraciones.

“Usted me ayudó mucho a mí cuando se me murió mi papá, porque yo me reía con el programa”, dijo una de las oyentes.

“Estamos con usted, nos unimos en las oraciones, este programa es muy bonito porque muchísimas veces nos ayuda a soportar problemas y a llevar las cosas de una mejor manera y hoy como familia de Pelando el ojo nos unimos en las oraciones para que Dios ponga su misericordia en su papá”, expresó otro de los seguidores, vía llamada telefónica.