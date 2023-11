Lisbeth Valverde mostró el vestido que no pudo usar en la preliminar de Miss Universo

La Miss Costa Rica 2023, Lisbeth Valverde, apareció en redes sociales después de la competencia del Miss Universo 2023, la cual ocurrió el fin de semana anterior. La tica realizó una publicación en Instagram donde muestra el vestido que no pudo usar en la gala preliminar del concurso.

En las fotos, Valverde enseña el atuendo que le confeccionó el colombiano Fernando Marín especialmente para la preliminar, pero que no lo pudo usar porque le quedaba grande de cadera. Ante la urgencia, la costarricense usó un vestido del salvadoreño Jesús Alvarenga.

Lisbeth Valverde se mostró agradecida con todo el apoyo que le dieron los ticos en el Miss Universo. Foto: Instagram

En su Instagram compartió, ante sus más de 124 mil seguidores, la foto en la que posa con el vestido originalmente planeado. “Me duele mucho (no haber pasado de ronda en Miss Universo), pero me queda la satisfacción de que lo di todo por dejar el país en alto. No me quedé con ganas de nada”, se lee en la publicación.

”Ahora voy a levantarme más fuerte y a seguir mi reinado como Miss CR con alegría y entusiasmo. Los amo y gracias por vivir este sueño juntos”, expresó en la publicación, donde lució el vestido de Marín.

En la preliminar, Valverde apareció con un vestido de Alvarenga que tenía como base tul nude y que estaba cubierto con cristales verdes, plateados y cobres. Además, de sus mangas colgaban hileras de los mismos brillos.

Lisbeth Valverde asegura que Miss Universo la llenó de emociones y, a pesar de la tristeza de no haber superado de ronda, afirma llevarse grandes memorias y aprendizajes. (Instagram)

Lisbeth contó que, como en todo, siempre se pueden presentar eventualidades, por lo que no pudo usar el traje de gala que tenía planeado.

“Siempre pasan cosas, al final tuve que cambiar de vestido. Fue como una emergencia. El diseñador (del vestido que usó) es Jesús Alvarenga. Yo tengo también un vestido de mi amor precioso, el diseñador colombiano Fernando Marín. Acá lo tengo, pero resulta que me quedó un poquito grande. Entonces tuve que resolver, chicos, porque no tuve tiempo para arreglar el vestido. Me quedó un poquito grande como de cadera”, explicó en el momento.

Sobre el vestido que no pudo utilizar, expresó que: “es espectacular, tiene cientos de miles de cristales. Tuve que solucionar y tenía otra opción. Gracias a Dios que Jesús también me ha apoyado tantísimo. Ha sido un ángel”, detalló.