R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, está en Costa Rica

La Miss Universo 2022, R’Bonney Nola Gabriel, se encuentra actualmente en Costa Rica.

La reina de belleza, de 29 años, llegó al país el 19 de noviembre y, según los registros de la oficina de Migración y Extranjería, aún permanece aquí sin haber registrado su salida.

En enero, R'Bonney Gabriel fue declarada como Miss Universo 2022. Ella se ha mantenido muy activa en redes enviando mensajes en pro de la solidaridad en el mundo. (Benjamin Askinas)

Hasta el momento, Gabriel no ha compartido en sus redes sociales ninguna fotografía desde Costa Rica.

Sus últimas publicaciones están relacionadas con su participación en el certamen de Miss Universo 2023, llevado a cabo el pasado fin de semana en El Salvador, donde cedió la codiciada corona a Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios.

La presencia de la exMiss Universo en Costa Rica ha generado cierta expectativa entre sus seguidores locales, quienes esperan ver si la modelo comparte algún contenido relacionado con su estadía en el país.

Por el momento se desconoce si su visita tiene relación con algún compromiso oficial o si, en cambio, estaría de vacaciones, ya que no se ha revelado información adicional sobre sus actividades.

¿Quién es Miss Universo 2022?

Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel se mostró eufórica después de ganar la 71ª competencia de Miss Universo en Nueva Orleans. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

R’Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos, se coronó el pasado 14 de enero en el Centro de Convenciones de Nueva Orleans, en Louisiana, como la Miss Universo 2022. La competición se dio este mismo año, pues dicho certamen se había postergado a causa de la crisis sanitaria por el covid-19.

La diseñadora y modelo de 28 años es oriunda Houston, Texas, y es amante de los deportes. Además, es directora ejecutiva de su propia línea de ropa sostenible, R’Bonney Nola.

“Usaré el título de Miss Universo para ser un agente de cambio, una lideresa. He usado la moda como una fuerza del bien. En mi carrera nunca he usado materiales que dañen el ambiente y más bien he ayudado a mujeres que han sufrido violencia… Me parece importante unirnos para hacer la diferencia. Todos podemos unirnos y ser vehículos de cambio”, dijo la estadounidense durante su participación en la competencia.