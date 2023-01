Miss Universo: R’Bonney Gabriel gana para EE.UU. la corona

R’Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos, se coronó este sábado 14 de enero en el Centro de Convenciones de Nueva Orleans, en Louisiana, como la Miss Universo 2022.

La diseñadora y modelo de 28 años es oriunda Houston, Texas, y es amante de los deportes. Además, es directora ejecutiva de su propia línea de ropa sostenible, R’Bonney Nola.

Ella se impuso a las candidatas de Venezuela y República Dominicana, quienes se quedaron con el segundo y tercer lugar, respectivamente.

R'Bonney Gabriel tiene 28 años y es oriunda de Houston, Texas. Foto: Captura

Antes de que la anunciaran como la ganadora, respondió a los preguntas del jurado sobre cómo usaría su título.

“Usaría el título de Miss Universo para ser un agente de cambio, una lideresa. He usado la moda como una fuerza del bien. En mi carrera nunca he usado materiales que dañen el ambiente y más bien he ayudado a mujeres que han sufrido violencia… Me parece importante unirnos para hacer la diferencia. Todos podemos unirnos y ser vehículos de cambio”, dijo.

La gala arrancó a las 7 p. m. con una fiesta animada por la cantante Amanda Shaw, quien entre mucho color encabezó el desfile que llevó a las 83 candidatas hasta el centro del escenario.

Posteriormente dio paso a la Miss Universo 2012 Olivia Culpo y a la actriz y presentadora Jeannie Mai Jenkins, quienes se encargaron de anunciar y presentar a cada una de las candidatas y revelar la ganadora.

A diferencia de años anteriores (cuando se escogían una cantidad igual de candidatas por continente para pasar a la siguiente ronda) en el formato de esta edición se seleccionaron 16 concursantes sin importar su región.

R'Bonney Gabriel es diseñadora de moda sostenible. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

El top 16 estuvo conformado por las representantes de Puerto Rico, Haití, Australia, República Dominicana, Laos, Sudáfrica, Portugal, Canadá, Perú, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Curacao, India, Venezuela, España y Colombia. Ellas desfilaron en traje de noche y en traje de baño.

De allí salieron las cinco semifinalistas, todas representantes de países de América. Ellas fueron las aspirantes de Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, Curacao y República Dominicana.

El top tres se redujo finalmente a Venezuela, Estados Unidos y República Dominicana, quienes nuevamente se enfrentaron a las preguntas del jurado y realizaron su última pasarela.

Tica queda en el camino

Aunque María Fernanda Rodríguez, Miss Costa Rica 2022, se mostró segura en el escenario durante la competencia preliminar del miércoles 11 de enero, fueron otras 16 candidatas las seleccionadas para pasar de ronda.

La oriunda de San Carlos llamó la atención desde la preliminar pues en sus presentaciones siempre llevó un mensaje positivo, en especial al destacar la promoción del LESCO (lenguaje de señas costarricenses). Ella fue la única participante en presentarse con lenguaje de señas al comienzo del certamen.

En la gala preliminar, la tica desfiló en un traje de baño color fucsia de dos piezas, el cual complementó con una capa que fue pintada por Jessica, una artista con síndrome de Down.

Posteriormente desfiló en traje de gala. Para esa ocasión, María Fernanda eligió un vestido color blanco diseñado por el mexicano Benito Santos. La nacional mostró soltura y seguridad sobre el escenario, incluso movió su vestido y su cabello durante su presentación.

Minutos más tarde, en la competencia de trajes de fantasía, desfiló con un traje de colibrí cuyas alas fueron elaboradas y pintadas a mano por la artista sancarleña Briyett Rodríguez con materiales reutilizables.

María Fernanda Rodríguez se presentó con un '¡Pura vida, Costa Rica!'. (BENJAMIN ASKINAS)

El traje incluyó un casco con un pico y un corsé con lentejuelas en tonos azules y verdes, diseñado por Mauricio Jiménez, preparador de la modelo.

En esta presentación, Rodríguez bajó la cabeza hacia a su mano derecha, en la que tenía una flor; con esto, asemejaba a un colibrí alimentándose del néctar de las flores.

“Ella es un colibrí que nos recuerda la perseverancia, la resistencia, la fuerza y la tenacidad. Su disfraz presenta un corsé y alas de materiales reciclados, como una forma de protestar contra la moda desechable”, afirmó el presentador durante la aparición de la tica en la competencia.

María Fernanda Rodríguez es ingeniera civil, tiene 25 años y es de San Carlos. Ella tiene 10 años de experiencia como modelo y conquistó la corona de Miss Costa Rica el 24 de setiembre del 2022.