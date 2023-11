Lisbeth Valverde se confiesa después de preliminar de Miss Universo: ‘Tuve que cambiar el vestido’

San Salvador. Lisbeth Valverde Brenes, Miss Costa Rica 2023, se confesó luego de su decisiva participación en la preliminar de Miss Universo, realizada este 15 de noviembre en El Salvador. En dicho evento, la tica desfiló en traje de baño y vestido de gala, pasarelas definitivas para la selección del top de candidatas en la final. Recordando su participación, ella reveló algunos detalles que la hicieron reaccionar y cambiar de planes antes y durante el desfile.

La representante costarricense empezó hablando de su “grito”. Al inicio de la preliminar, ella y todas las más de 80 candidatas, debían presentarse diciendo su nombre y su país. Valverde apareció enérgica, sin embargo, entre risas, contó que sintió que había elevado mucho la voz.

“Siento que grité demasiado duro. Cuesta controlar la energía. Había tantas personas, tantas luces, eso es abrumador. Yo estaba tan emocionada que dije: ‘Costa Riiicaaaa (risas)’. Me salió del alma, pero siento que debía haberle bajado dos rayitas al grito de Costa Rica”, contó en una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram, después de la actividad.

Aunque tenía planeado vestir el diseño del colombiano Fernando Marín, Lisbeth Valverde caminó la pasarela de la preliminar con un vestido del salvadoreño Jesús Alvarenga. Foto: Miss Universe para LN (BENJAMIN ASKINAS)

Miss Costa Rica continuó: “Aunque creo que es mejor que fuera mucho a que no fuera suficiente. Es demasiado emocionante, quería gritar fuerte. Era invitando al público. Yo quería que me aplaudieran. Quería levantar la energía”.

Pasada la medianoche, Lisbeth mencionó que tenía demasiada adrenalina y que por eso no podía dormirse, por ello quiso compartir con sus seguidores su experiencia y escuchar lo que ellos tenían para decirle.

El vestido de gala

Si bien Lisbeth Valverde había contado que en la preliminar vestiría un diseño del colombiano Fernando Marín, e incluso, contó a La Nación detalles de la pieza, ella debió cambiar su atuendo poco antes de la actividad.

En escena, Valverde apareció con un vestido que tenía como base tul nude y que estaba cubierto con cristales verdes, plateados y cobres; de sus mangas colgaban hileras de los mismos brillos.

Uno de los aspectos más llamativos de la pieza fue una cola verde satín que se desplegaba desde su espalda baja, donde tenía colocado un pomposo lazo del mismo tono. El diseño es del salvadoreño Fernando Alvarenga, quien le ha proporcionado outfits para diferentes eventos de la competencia.

“Sé que a muchos no les ha gustado mi vestido, pero lo importante es que yo me sentía bien, era una propuesta diferente”, empezó.

Lisbeth confió que, como en todo, siempre se pueden presentar eventualidades, por lo que no pudo usar el traje de gala que tenía planeado.

“Siempre pasan cosas, al final tuve que cambiar de vestido. Fue como una emergencia. El diseñador (del vestido que usó) es Jesús Alvarenga. Yo tengo también un vestido de mi amor precioso, el diseñador colombiano Fernando Marín. Acá lo tengo, pero resulta que me quedó un poquito grande. Entonces tuve que resolver, chicos, porque no tuve tiempo para arreglar el vestido. Me quedó un poquito grande como de cadera”.

Sobre el vestido que no pudo utilizar, añadió: “Es espectacular, tiene cientos de miles de cristales. Tuve que solucionar y tenía otra opción. Gracias a Dios que Jesús también me ha apoyado tantísimo. Ha sido un ángel”, detalló.

El plan de Lisbeth es arreglar el vestido que le diseñó Fernando Marín y usarlo en la final de Miss Universo, el próximo sábado 18 de noviembre.

“Esperemos escuchar Costa Rica el sábado (dijo esperanzada en ingresar al top de finalistas). Voy a usar otro vestido para la final, no se preocupen”.

“Me desestabilicé un poquito”

En la conversación, Lisbeth contó que un cambio de último minuto la preocupó, sin embargo, celebra que pudo resolver y que disfrutó la pasarela en traje de baño.

Hay quienes le han dicho que hizo su caminata con esta prenda muy acelerada. Ella contó que en el show cuentan con cronómetro y que no se pueden hacer cambios en la marcha.

“Iba muy acelerada en la pasarela, pero yo me disfruté demasiado la pasarela en vestido de baño. Me encantó. Siento que era mi momento”.

Enérgica y segura: así fue la pasarela de Lisbeth Valverde en vestido de baño durante la preliminar de Miss Universo. Antes de salir a escena, tuvo que dejar la capa que acompañaba su traje. Foto: Miss Universe para LN (BENJAMIN ASKINAS)

Con respecto a la variación que hubo antes de salir a escena, contó que tuvo que ver con la capa o salida de baño, que sí usó el primer grupo de candidatas en desfilar.

“Yo ya estaba con la capa puesta, mi compañera del frente también. Estábamos por salir, ya habían salido las primeras, ustedes saben que yo soy de las primeras, pues la pasarela es por orden alfabético. De repente llegaron y nos dijeron que no más capas. No sé si fue que a nivel televisivo no estaba bien, o que el jurado nos quería ver sin capa. No sé qué pasó”, empezó.

La profesora de educación especial, de 28 años, prosiguió su relato diciendo que el cambió le afectó por un momento.

“Simplemente llegaron (a decirles que salían sin capa) y eso como que me desestabilizó un poquito. Yo ya tenía montada una pasarela con capa. De repente me la quitaron y tenía que salir. Entonces pensé: ‘ay, qué voy a hacer’. Esas son las cosas de las que la gente no se da cuenta. Tal vez por eso me aceleré, porque tenía esa ansiedad de qué voy a hacer, pero creo que lo resolví fácilmente”.

Entrevista con el jurado

El martes 14 de noviembre, Lisbeth Valverde realizó su entrevista de personalidad con el jurado de Miss Universo, uno de los encuentros en los que se empieza a decidir quiénes serán las finalistas y la eventual ganadora de la edición número 72 del certamen de belleza.

Miss Costa Rica contó que hizo la entrevista completamente en inglés y que le hicieron preguntas que consideró fáciles.

“Me preguntaron que qué opinaba sobre las personas a las que no les gustaban los concursos de belleza, también que si me había llevado bien con compañeras de competencia y les hablé de mi roommate (compañera de habitación), Natasha (Vargas, Miss Panamá). Siento que me fluyó, ya el sábado veremos”, expresó Lisbeth, quien espera que su entrevista, la pasarela en la preliminar y el desempeño en la competencia le hayan otorgado un puesto en el top de finalistas.