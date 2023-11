Lisbeth Valverde deslumbró en competencia preliminar de Miss Universo: Así fue su participación

Las cartas están sobre la mesa. La Miss Costa Rica 2023, Lisbeth Valverde, ya hizo lo que estaba entre sus manos para tratar de estar entre las 20 finalistas del Miss Universo.

La costarricense se enfrentó la noche de este miércoles 15 de noviembre a la competencia preliminar del afamado certamen de belleza, en el que tuvo que presentarse en vestido de baño y traje de gala frente al jurado.

Al igual que la entrevista, esta es una de las “pruebas de fuego” para las competidoras, pues es en esta actividad que el jurado elige a las finalistas del certamen.

Lisbeth Valverde se mostró segura en la competencia preliminar del Miss Universo. (BENJAMIN ASKINAS)

La competencia, que se efectuó en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda en El Salvador, arrancó a las 8 p. m. y estuvo conducida por la actual Miss Universo, R’Bonnie Gabriel, así como por la Miss El Salvador 2020, Vanessa Velásquez.

El jurado, compuesto por mujeres, estuvo integrado por Halima Aden, Giselle Blondet, Janelle Commissiong, Connie Mariano, Iris Mittenaere y Denise White.

La gala comenzó con la presentación de cada una de las candidatas. Cuando fue su turno, la tica no solo dijo su nombre, sino que gritó a todo pulmón y con gran orgullo: “¡Costa Rica!”.

¿Cómo fue la competencia preliminar de Miss Universo?

Primero, Valverde se tuvo que enfrentar a la competencia en traje de baño. Fue parte del segundo grupo de candidatas en salir al escenario.

La Miss Costa Rica 2023 salió al escenario con un traje de baño de una pieza en color morado metálico. Con su simpatía y esa esencia que la caracteriza, la reina de belleza jugó con su cabello mientras caminaba por el centro de la pasarela. Para cerrar su paso por el escenario en esta primera ronda, guiñó un ojo frente a las cámaras.

Mientras tanto, las presentadoras destacaron el trabajo de la costarricense de 28 años, oriunda de San Ramón, como activista del medio ambiente.

La segunda ronda consistió en el desfile en traje de noche. El vestido de gala utilizado en la preliminar es una de las piezas más importantes de la competencia. Muchas veces las candidatas incluso lo repiten durante la final de Miss Universo.

Para esta pasarela, Lisbeth apostó por un vestido lleno de cristales, que combinaba los colores verde, dorado y plateado. Además, lo complementó con llamativa cola en color verde satín, con un gran lazo.

Este vestido es un diseño del artista colombiano Fernando Marín, quien ya tiene una amplia experiencia trabajando con reinas de belleza. Esta pieza está llena de cristales y, para poder elaborarlo, se ocuparon 15 paquetes de estas aplicaciones.

Sobre este traje, la costarricense había dicho a La Nación que decidió el diseño junto al experto, quien la asesoró sobre su atuendo para esta noche decisiva.

“Le envié ideas que encontraba en Internet y también de colores. Logramos, en conjunto, definir un diseño adecuado para las dimensiones de mi cuerpo con el color indicado. Yo quería uno y me dijo que ese podía verse muy oscuro en el escenario y que yo no me quería opacar, más bien resaltar”, dijo.

Además, la reina de belleza había asegurado que quería que su vestido fuera significativo, por ello este atuendo también está inspirado en Costa Rica. De allí que incluyera el color verde.

Valverde caminó con seguridad sobre la pasarela, en la que incluso dio una vuelta perfecta. A su vestimenta agregó unos aretes en color plateado.

Este jueves 16 de noviembre, Lisbeth Valverde volverá a subir a la pasarela para presentar su traje típico, el cual estará inspirado en el mar. El show está pactado para las 8 p. m.

La gala final de la edición número 72 del Miss Universo está prevista para el sábado 18 de noviembre, a partir de las 7 p. m. En esta ceremonia se anunciará a la nueva embajadora de la belleza mundial.