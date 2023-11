Miss Universo 2023: Lisbeth Valverde brillará en preliminar con vestido de diseño colombiano

San Salvador. Este miércoles 15 de noviembre, la representante costarricense Lisbeth Valverde Brenes vivirá un momento decisivo en su participación en Miss Universo 2023. Esta noche desfilará en la gala preliminar con su traje de noche y en vestido de baño.

La pasarela y proyección de Miss Costa Rica 2023 serán determinantes en el certamen, pues podrían asegurarle un espacio en el top de finalistas del concurso de belleza más importante del mundo.

El vestido de gala utilizado en la preliminar es una de las piezas más importantes de la competencia. Muchas veces las candidatas lo repiten durante la final de Miss Universo. Si bien esta prenda siempre se mantiene como factor sorpresa, Valverde, de 28 años, compartió algunos detalles de su atuendo en una entrevista con La Nación.

Lisbeth Valverde vivirá este 15 de noviembre uno de los momentos más importantes de Miss Universo. Foto: Instagram

El diseño estuvo en manos del Fernando Marín, connotado creador colombiano que ha confeccionado vestidos para muchas reinas de belleza.

En el caso de la representante costarricense, apenas fue coronada, varios diseñadores internacionales le ofrecieron patrocinarla con un vestido de gala. Luego de varias conversaciones, la Miss Costa Rica se decantó por Fernando Marín para este atuendo.

Durante la competencia, que inició a principios de noviembre, la tica también ha vestido creaciones del salvadoreño Jesús Alvarenga.

Una pieza definitiva

La profesora de educación especial contó que el vestido que llevará en la preliminar, que puede verse a las 8 p. m. por la plataforma de pago Live Bach, la representa.

“Le envié ideas que encontraba en Internet y también de colores. Logramos, en conjunto, definir un diseño adecuado para las dimensiones de mi cuerpo con el color indicado. Yo quería uno y me dijo que ese podía verse muy oscuro en el escenario y que yo no me quería opacar, más bien resaltar”.

Juntos decidieron que el vestido fuera del color que ella quería, pero en una tonalidad distinta.

Una de las características más especiales de esta pieza es que estará lleno de cristales. Se utilizaron 15 bolsas de estos pequeñas aplicaciones, lo que hace que el vestido sea muy pesado y brillante.

“Quería que fuera algo que tuviera significado para Costa Rica. También está inspirado en Costa Rica”, confió.

Valverde comentó que no está segura de si llevará el mismo vestido de la preliminar a la final. Contó que tiene otras opciones a mano.

“Espero usar el del colombiano en la preliminar. Si me siento muy cómoda, lo voy a usar también en la final. Quiero decidir entre las opciones”, aseguró en esta conversación antes de su llegada a San Salvador.

