Lisbeth Valverde revela sus fortalezas en Miss Universo: ‘Una de ellas es que mi país me apoya’

Lisbeth Valverde Brenes, representante de Costa Rica en Miss Universo, ya empezó la competencia del concurso de belleza más importante del mundo. La edición número 72 del certamen se realiza en El Salvador y tendrá su final el 18 de noviembre. La tica está allí desde el día 3 “dando lo mejor de sí”.

En una entrevista con La Nación, Miss Costa Rica 2023, quien es elocuente y se caracteriza por sus respuestas rápidas, hizo su propio FODA. Este término se refiere a un análisis que usualmente se utiliza para determinar las Fortalezas, las Oportunidades, las Debilidades y las Amenazas de un negocio y, a partir de él, crear un plan estratégico.

De esta manera, Lisbeth asegura tener claridad de “sus pro y sus contras”, por lo que usará todo a su favor para conseguir la meta de conquistar la corona de Miss Universo.

Lisbeth Valverde está aprovechando sus fortalezas para destacarse en Miss Universo, concurso que tendrá su gala final el 18 de noviembre en El Salvador. Foto: Instagram

-¿Cuáles son sus fortalezas?

Mi personalidad es una de mis grandes fortalezas.

“Siempre he sido una mujer muy aterrizada, me gusta mantener mi personalidad, ser muy auténtica. No dejar que lo que pasa alrededor influya mucho en mi parte emocional, sé manejar bien mis emociones. Siempre estoy atenta a las instrucciones, a lo que la organización requiere y a las peticiones de las personas en redes sociales.

“Siento que soy una persona bastante flexible, abierta, me encanta escuchar, aprender. No le tengo miedo a la crítica (cuenta que al inicio la criticaron por la técnica de color que tenía en su cabello, un balayage que tiene los tonos más claros en las puntas. Le recomendaban un solo tono), sé que a veces es duro, pero eso nos fortalece, nos hace ver aspectos en los que se puede mejorar.

“Otra fortaleza es mi proyecto social Manos Unidas (trabaja con personas con discapacidad) que va de la mano de mi carrera y que surgió antes de los concursos de belleza. Es una pasión que tengo por la educación desde hace varios años. Considero que Miss Universo valora un proyecto social que realmente te interese como persona y profesional. Ellos buscan una portavoz y mujer líder transformacional.

“Mi otra fortaleza es que mi país me apoye”.

¿Cuáles son sus oportunidades?

“Desde el primer momento que llegué al casting de Miss Costa Rica ha sido una oportunidad que se me abrió aquí en Teletica. El hecho de poder participar en Miss Costa Rica el reality, de tener ese contacto con la televisión, fue una excelente oportunidad. Yo tuve experiencia en otros concursos, pero nunca frente a una cámara. Estar en el reality me permitió expresar cómo me sentía, dejar el papel de miss y verme más humana y decir: estoy supercansada, no aguanto los pies. Dejé ese escudo de perfección y pude mostrarme más auténtica y real.

“Ahora con el hecho de ser Miss Costa Rica se abren oportunidades. He tenido la oportunidad de conocer medios de comunicación y periodistas que me abren puertas para que el país me conozca a mí y también a mi proyecto social. Uno de mis principales objetivos en la plataforma (Miss Costa Rica y Miss Universo) es levantar la voz por las personas con discapacidad, sus derechos, visibilizar un poco más a la población a nivel país y del mundo. La plataforma ha sido una excelente oportunidad para levantar la voz también por las causas sociales en las que aporta Teletica”.

¿Las debilidades?

“Podría decir que, a veces, ser muy estructurado puede ser una debilidad. Al ser educadora se aprende a trabajar con planeamiento, a que todo tiene su estructura, tiempos y momentos. Y en este proceso no todo puede ser cuadrado. Me ha tocado quitarme ese chip de que si hoy no sale algo, no va a pasar nada. Luego lo reprogramo. Al principio se puede tornar en una debilidad por el tema de frustrarse si algo no sale. Trato de manejarlo bien. Manejar mis emociones. (...) He sabido transformarlo para que en lugar de que me afecte, sea un aporte para mi vida.

-¿Identifica alguna amenaza (estas se refieren a áreas que pueden causar algún problema y que están fuera de nuestro control)?

Amenazas siempre habrá. El hecho de estar tan expuesta en redes sociales, ser una figura pública. Si tengo que mencionarlo, este es un aspecto más que viene en el combo de este proceso. No lo veo como una amenaza, sino como un aspecto más de que no todo siempre es negativo o positivo. Siempre se pueden ver para fortalecerse.

Miss Universo

En estos primeros días de competencia, Lisbeth se ha distinguido por sus atuendos en la paleta de color rosado, tomando su lugar de “Barbie centroamericana”, como la bautizaron los seguidores de concursos de belleza. Además, ha demostrado simpatía con los fans del certamen que llegan a apoyar a las reinas.

Lisbeth Valverde contó que ya conoció a su compañera de habitación. Se trata de Miss Panamá, Natasha Vargas.

Miss Universo podrá verse en vivo y en español en Costa Rica a través de la cadena Telemundo.