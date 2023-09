Jimmy Fallon acusado de maltratar a su equipo y generar ‘un clima laboral tóxico’

Catorce excolaboradores de The Tonight Show y dos colaboradores que aún forman parte del equipo acusaron a Jimmy Fallon de maltrato en el espacio laboral. En sus testimonios, revelaron que el presentador padece ataques de ira, muestra una conducta “errática” y que llega al set en estado de embriaguez. Todo se publicó en un reportaje de la revista Rolling Stone, un año después de que revelaciones similares sacudieran el programa de Ellen DeGeneres.

Los señalamientos provienen de miembros del equipo, que incluyen guionistas y personal administrativo. La mayoría afirma que Fallon es completamente impredecible y muestra comportamientos agresivos “cuando llega borracho” al set.

Además, detallaron que tuvieron que ir a terapia e incluso consideraron la posibilidad de quitarse la vida debido a su constante estado de miedo.

Uno de los empleados compartió que le diagnosticaron trastorno de ansiedad a medida que empeoraban sus condiciones laborales, mientras que otro mencionó la pérdida de cabello como un efecto adverso.

Otros tres excolaboradores contaron que llegaron a contemplar la idea del suicidio después de ser maltratados sistemáticamente.

Todos los testimonios hacen hincapié en el miedo y la ansiedad que les generaba no saber “cómo iba a llegar Jimmy al programa”.

Como consecuencia, cinco exintegrantes acudieron al área de Recursos Humanos, pero tras ser entrevistados no se tomó ninguna medida al respecto, y ellos decidieron abandonar el programa de manera voluntaria.

Ante la consulta de Rolling Stone sobre las acusaciones publicadas este jueves, un vocero de la NBC emitió un comunicado, pero sin nombrar a Jimmy Fallon.

Desde la cadena manifestaron: “Estamos increíblemente orgullosos de The Tonight Show y brindar un ambiente de trabajo respetuoso es una prioridad máxima. Como en cualquier lugar de trabajo, hemos tenido empleados que han planteado problemas; estos han sido investigados y se han tomado medidas cuando correspondía”.

“Como siempre es el caso, alentamos a los empleados que sienten que han experimentado u observado un comportamiento inconsistente con nuestras políticas, a que informen sus inquietudes para que podamos abordarlas, en consecuencia”, se lee en el comunicado.

El comunicado de NBC contradice los testimonios, ya que se menciona un desinterés por las problemáticas planteadas y despidos de algunos integrantes del personal que expresaron sus preocupaciones.

“Nadie le decía que no a Jimmy, todos estaban con pánico a su lado por no saber con qué versión de su persona se iban a encontrar, por no saber si iba a empezar a gritar, por algo se fueron tantos showrunners del programa, todos sabíamos que no iban a durar mucho”, manifestaron los exempleados a la revista.

“Pensaba todo el tiempo en quitarme la vida. Aunque sabía que nunca lo haría, me preguntaba ‘¿Por qué pienso en esto todo el tiempo?’”, expresó un exintegrante del equipo de trabajo, quien también acusó a Fallon de maltrato.

En mayo, la cadena contrató a Chris Miller para ser “un líder positivo” para el programa, y esa decisión cambió el panorama, ya que el nuevo showrunner (el noveno en ser contratado para ese puesto) “quiere estar presente para todo lo que el staff necesite”.

Los dos empleados, que siguen trabajando en la producción del programa, contaron que experimentan “una atmósfera sombría” y que fueron testigos de episodios de bullying del conductor hacia su equipo.

“Si Jimmy no estaba de buen humor, entonces se arruinaba el día de todos”, contó un empleado, que solicitó, como el resto de los que hablaron con la revista, que su identidad sea preservada.

The Tonight Show fue conducido previamente por Jay Leno, y Fallon se sumó a este en 2014, después de estar en Late Night with Jimmy Fallon.

Estos explosivos testimonios emergen un año después de las controvertidas acusaciones contra Ellen DeGeneres, quien se despidió de su programa en medio de numerosas acusaciones de “promover un clima laboral tóxico”.

