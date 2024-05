‘Gaga Chromatica Ball’: La nueva película concierto de Lady Gaga ya tiene fecha de estreno en Max

El próximo 26 de mayo, los fanáticos de Lady Gaga podrán disfrutar de su nueva película concierto, “Gaga Chromatica Ball”, en la plataforma de streaming Max. Inspirada en su gira mundial para promocionar su sexto álbum de estudio, Chromatica, la película incluye grabaciones de su actuación en el Estadio de Los Dodgers en Los Ángeles, California, capturadas el 10 de septiembre de 2022.

Gaga Chromatica Ball no solo presenta los temas más exitosos de Lady Gaga, como Stupid Love, Bad Romance, Just Dance, Poker Face, Rain On Me y Shallow, sino que también ofrece una producción espectacular. Dirigida por la propia Lady Gaga, la película cuenta con intensas coreografías, efectos de pirotecnia y los icónicos cambios de vestuario que definen el estilo único de la artista.

“Lady Gaga es toda una potencia. Es una artista única que nunca se contiene, y Gaga Chromatica Ball pone de manifiesto su interminable lista de talentos. Estamos encantados de volver a colaborar con ella en este impresionante concierto especial”, expresó Nina Rosenstein, vicepresidenta ejecutiva de Max Programming, Late Night & Specials, en un comunicado remitido por Max.

Éxito del álbum de Lady Gaga

El disco Chromatica del año 2020 logró romper récords para la intérprete. La canción Rain on Me, en colaboración con Ariana Grande, representó el lanzamiento más exitoso en Spotify durante el 2020, alcanzando el primer puesto en las listas mundiales y de Spotify de Estados Unidos, así como el primer lugar en las listas de iTunes en 29 países. Asimismo, estableció un récord en la plataforma al registrar el mayor volumen de reproducciones en un solo día para una colaboración exclusivamente femenina en la historia de Spotify.

La gira Chromatica Ball, consiguió vender más de 800.000 entradas en todo el mundo, recaudando más de $112 millones. Además, el debut del álbum vendió más de 274.000 unidades en Estados Unidos y 53.000 copias en Reino Unido.

Incursión en el ámbito cinematográfico de Lady Gaga

La trece veces ganadora de un Grammy destaca su incursión en la industria cinematográfica, ya que consiguió una nominación al Óscar a Mejor Actriz por su actuación en A Star Is Born (2018), cinta que protagonizó junto a Bradley Cooper. Sin embargo, aunque no consiguió alzarse con la estatuilla, venció en la categoría a Mejor Canción por Shallow, tema central de la película.

El próximo 10 de octubre, Gaga debutará como Harley Quinn en “Joker: Folie à Deux”, junto a Joaquin Phoenix.