Ericka Morera se salva de estafa electrónica y advierte a sus seguidores

La modelo Ericka Morera relató en sus historias de Instagram cómo se libró de caer víctima de una estafa electrónica.

“Recibo una llamada, obviamente era un número que no conozco, no sé por qué respondí (...) cuando contesto dan mi nombre completo, dan mi número de cédula, dan mi segundo nombre y yo... sí”, comienza a narrar, recalcando toda la información que tenían sobre ella.

Para Morera, lo que más la sorprendió fue la gran cantidad de información personal que tenían los estafadores.

La guapa modelo explicó que compartió su experiencia para dar a conocer la forma de estafa que quisieron usar con ella.

Ericka Morera se salva de estafa electrónica

Morera repite lo que le dijo el hombre que la llamó: “Le llamamos de tal banco, estamos viendo que se están realizando ciertas transacciones desde su cuenta tal, a una empresa por la compra de ciertas cosas, queremos saber si es realmente usted la que está haciendo estas transacciones o es una estafa”.

En ese momento la modelo advierte “Ojo, ¿verdad?”, continúa diciendo: “Yo con toda la malicia del mundo me parqueo porque quiero abrir el app para revisar si realmente se han hecho algunas transacciones y no me abría el app”.

Ante la situación, Ericka le respondió al hombre: “Vea, yo voy a revisar y si cualquier cosa, yo llamo al banco, y me dice: ‘si usted corta le vamos a dar como visto bueno a esas transacciones, entonces no me puede cortar’”.

La influencer detalló que en ese instante el hombre que se encontraba del otro lado de la línea, le comenzó hablar con un tono enojado, pese a la advertencia, ella decidió cortar la llamada.

“Yo luego revisé mis cuentas y por dicha todo estaba bien, era una manera de querer estafarme o realizar esa transacción o no sé. Les comparto esto porque de repente, en serio, tienen mucha información de uno, a mí me causó demasiada impresión primero que tuvieran mi número de cédula, que supieran donde tengo yo cuentas (...) hay que ser muy cautelosos”, concluyó.

Finalmente, la modelo contó que tuvo una reunión en la entidad bancaria de la que es clienta, y la persona que la atendió le confirmó que todo se trató de un intento de estafa.

Además, el funcionario del banco le contó que la situación es “pan de cada día”, razón por la cual la modelo reiteró la advertencia a sus seguidores de hacer caso omiso si reciben este tipo de llamadas y nunca brindar información personal por ese medio.