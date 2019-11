“La idea de cortarme el pelo me la dio Amanda, me dijo: ‘¿ya te tendrías que cortar el pelo?’, y eso lo hice hace dos años y pico, pero me he cortado el pelo a lo largo de mi vida, yo particularmente creo en que los artistas, tienen la posibilidad de reinventarse cada vez que quieren, soy un artista, tengo un estilo para cantar cada vez lo que tengo ganas de cantar, pero puedo cortarme el pelo sí o no, no soy una marca, soy un hombre de riesgos”.