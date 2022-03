Catalina Rivera cumple su promesa y luego de estar cerca de la muerte, ayudará a mujeres

Hace 11 meses, en Viva de La Nación, presentamos un artículo protagonizado por Catalina Rivera, quien 20 años atrás fue una de las figuras más queridas del inolvidable A todo dar, de Repretel. En esa ocasión presentábamos a una mujer cercana a celebrar sus cuatro décadas y quien había dedicado su vida a estudiar, a conocer el mundo, a aventurarse y a escapársele a la muerte.

En ese entonces y desde hacía un tiempo, Catalina se había concentrado en contar su historia y buscaba ayudar a sus congéneres a través del humor. Con un estilo muy natural contaba sus vivencias con el desamor, el amor, la aventura y el episodio en el que un ataque de pánico la hizo ponerse en las líneas de un tren de las que fue “salvada” por una persona que pasaba por el lugar.

Luego de la crisis, Catalina cayó en cuenta de que necesitaba hacer algo y le prometió a Dios que “si le permitía curarse ella, además de realizar voluntariado, buscaría el camino a seguir para retribuirle al mundo”.

“Casi me suicido sin darme cuenta (en las líneas del tren). Con el ataque de pánico como que estás y no estás. Hacés cosas sin darte cuenta como por reacción o reflejo. Cuando vi mi punto de quiebre dije que iba a buscar un negocio en el que pudiera ayudar a las demás personas. Ya no es cuestión de hacer plata. Es cuestión de retribuir”, dijo entonces.

Hizo voluntariado y ha buscado empoderar a las mujeres y guiarlas en el tema del crecimiento personal (con su stand up comedy en el que su hermana Rebeca Rivera, psicóloga en comportamiento humano), pero ahora celebra el lanzamiento de un nuevo proyecto en el que pone a disposición una plataforma que ofrece talleres y cursos enfocados 100% en la mujer.

Para celebrar su plataforma y conmemorar el Día Internacional de la mujer, este sábado 12 de marzo ella ofrecerá un curso gratuito llamado MujerON enfocado en amor propio, autoconfianza y autoestima. Para participar solamente es necesario accesar a este enlace e inscribirse: https://bit.ly/35tGXtN. La reunión será a las 4 p. m.

Catalina Rivera ve en su proyecto de empoderamiento femenino la forma ideal de retribuirle a la vida haber superado una difícil etapa. Foto: Catalina Rivera para LN (Cortesía)

La propuesta

Boca roja (https://boca-roja.com) es el nombre de esta plataforma en la que además del curso gratuito, más adelante las mujeres podrán adquirir diferentes talleres enfocados en empoderamiento, bienestar, maternidad y mucho más.

Este proyecto significa mucho para Catalina, porque además de cumplir con su promesa de ayudar, se siente plena.

“Me había ido del país, regresé, me metí al Incae y como parte del proyecto de graduación de la maestría (en Negocios), quería desarrollar un proyecto de empoderamiento femenino. Todo empezó con el stand up comedy que estaba relacionado con mi parte de crecimiento personal, hacía la parte de comedia y terapia gracias al aporte de mi hermana. En la presentación dábamos herramientas a las mujeres. Cada show tenía una estructura que concluía con una enseñanza, pero yo siempre quería buscar alguna manera para que fuera más formal. Que la persona en su casa pudiera tener más acceso a esas herramientas de empoderamiento”, comenta Rivera.

Así fue como nació su plataforma de e-learning (modelo de enseñanza y aprendizaje al que se accesa a través de internet) y en la que se pueden aprender, según ella, “cosas que no enseñan en la universidad”.

. Si bien Catalina Rivera es recordada debido a su paso por el programa 'A todo dar', hoy da de qué hablar por su contenido en pro de las mujeres.

“Hay cursos de progreso y crecimiento personal: amor propio, autoestima, autoconfianza. También tenemos para la mujer ejecutiva (donde se aprenderá, por ejemplo, a negociar un salario, presentarse a una entrevista y realizar un currículum vitae), cursos de maternidad (temas de lactancia, disciplina, entre otros)”, dice. Los diferentes talleres oscilan entre los ¢9.000 y los ¢30.000.

Si bien Catalina posee una certificación en Bali, Indonesia, como coach holística (con la intención de formar mujeres fuertes, independientes y mejorar sus vidas a través de la salud integral, el autoconocimiento y el amor propio), en este proyecto también contará con apoyo de especialistas en otras áreas.

“La parte de empoderamiento la hago yo. En eso estoy capacitada, cuento con la certificación que hice en Bali. También llevé especialidad en Neurociencia de Harvard y otra en psicología básica de la Universidad de Yale. En toda la parte del crecimiento y progreso estoy bastante cubierta. La idea es que dentro de la plataforma la mujer encuentre cualquier tema necesario para ella y que no te enseñan en la Universidad”, añade.

Actualmente Catalina es profesora universitaria de gestión de proyectos, mercadeo y administración. Cuenta que con su proyecto, el que finalmente es su negocio, desea que “las mujeres encuentren el poder sobre sí mismas, que busquen independencia y tomen el control de sus vidas”.

“En honor al Día de la Mujer quiero regalar el curso de amor propio que es la raíz de todo. Será virtual y en vivo. Lo hacemos juntas y disfrutamos de una copa de vino” dice, y adelanta que es posible que próximamente regale un nuevo contenido, esta vez enfocado en la ansiedad.

“Esta es mi respuesta y devolución a Dios de lo que viví. Es mi forma de dar gracias y retribución porque pude hacer un giro. Cuando estaba en mi peor etapa de ataques de pánico, le dije a Dios que si me curaba yo buscaría el camino para retribuirle al mundo”, finalizó Catalina, quien próximamente celebrara sus 41 años.

Con este afiche, Catalina Rivera promociona su regalo para todas las mujeres. Foto: Cortesía (Cortesía)