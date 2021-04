“Cuando me fui de mochilera a Asia me decían que me iban a matar o a violar, pero yo quería ir. Antes de irme tenía tres tiendas que luego de enfermarme de los ataques de pánico iban a quebrar. Yo, con 35 años, vivía para trabajar y todo lo hacía sola; vendí lo que me quedaba, pagué deudas y me fui de viaje con un presupuesto limitado (...)”, cuenta.