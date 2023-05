Amigo de Gerard Piqué desata reacciones al afirmar que en Costa Rica ‘no hay calles’

xBuyer, amigo de Gerard Piqué, aseguró que en Costa Rica no hay calles. (Tomada de Twitter: @QueensLeague)

Un amigo del exfutbolista Gerard Piqué, Javier Ruíz Delano, mejor conocido como xBuyer, aseguró que Costa Rica carece de calles durante una transmisión de la After Kings, lo que desató una ola de opiniones entre los internautas.

“Un detalle que tengo que decir de Costa Rica, a pesar de que no he ido en mi vida, es que en Costa Rica no hay calles de verdad”, aseguró el streamer mientras compartía cámaras con las celebridades y figuras del deporte, entre ellas, la expareja de Shakira.

Según xBuyer, en uno de sus sorteos el beneficiado era costarricense; sin embargo, al contactarlo y pedirle su ubicación, no se la supo dar. “Me dijo ‘cuando llegues a la farola de tal, giras a la izquierda en la tienda de no sé quien’ y le dije ‘bueno, pero dame tu calle’ y me dijo ‘no hay’”, recordó el creador de contenido.

La afirmación de Ruíz generó una reacción de sorpresa en sus demás compañeros en el set, donde uno de los panelistas opinó: “calles hay, pero debía ser de algún pueblo”.

El extracto de la transmisión fue subido a la plataforma de videos cortos TikTok por el usuario @julitogonzaleez y los comentarios de los latinoamericanos no se hicieron esperar. Mientras unos estaban de acuerdo con lo dicho por xBuyer, otros aseguraron que el caso del ganador del sorteo se dio más por un desconocimiento.

“Aclaremos bien. Sí hay calles y avenidas, solo que nos acostumbramos a usar señas para dar direcciones”. “No es que no hay calles, es que solo las principales llevan número”. “Las direcciones en Costa Rica se dan así”. “Sí tenemos calles, solo que no sabemos los nombres”. “Latinoamérica confirma que sí hay calles pero no sabemos los números”, comentaron algunos usuarios.