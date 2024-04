Amazon Prime anuncia fecha de estreno del documental ‘I Am: Céline Dion’

Amazon Prime Video y MGM Studios revelaron los detalles del esperado documental sobre la célebre cantante Céline Dion, incluyendo la primera imagen del proyecto y la fecha de estreno.

Titulado I Am: Céline Dion, el documental se lanzará globalmente el 25 de junio y explorará tanto la impresionante carrera de Dion como su lucha con el síndrome de la persona rígida (SPS), un trastorno neurológico autoinmune raro.

Prime Video compartió en las redes sociales, junto a Céline Dion, la primera imagen en alusión al nuevo documental de la artista.

Una mirada profunda a la vida de Céline Dion

La imagen compartida muestra a Dion de perfil, con el cabello recogido, en un gesto de empoderamiento, evidenciando su espíritu inquebrantable a pesar de su diagnóstico.

Además de detallar su trayectoria musical y personal, I Am: Céline Dion se presenta como “una carta de amor a los fanáticos”, proporcionando una visión cruda y honesta de su batalla contra una enfermedad que cambia la vida.

Anticipación de los fans y dirección del documental

La anticipación de los seguidores es alta, como lo demuestran los comentarios entusiastas en las redes sociales, celebrando el próximo estreno del documental.

La dirección está a cargo de Irene Taylor, una cineasta reconocida por su trabajo en documentales como Beware the Slenderman y Leave No Trace: A Hidden History of the Boy Scouts, lo que promete una narrativa cautivadora y profundamente personal.

