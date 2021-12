7 momentos muy 2021 que nos deja la cultura web este año

Mirar desde el retrovisor el camino que nos ha llevado hasta diciembre es una tarea titánica. Infinidad de memes, anécdotas, tragedias y conmociones es el combo infaltable cuando se intenta resumir lo que ha pasado en un año.

Dentro de todo este espectro, la cultura del internet permite un visionado muy particular sobre qué nos ha interesado como sociedad, y cómo se configuran las discusiones públicas dentro de las redes sociales.

Hacemos un repaso sobre siete momentos que sacudieron al internet este año.

El poderío de TikTok en relación a la música, el éxito de 'Spider-Man No Way Home', la búsqueda de un nuevo James Bond y el viaje del Blue Origin fueron algunos temas calientes en el año. Foto: diseño propio

El vuelo espacial que emocionó a pocos

Jeff Bezos, fundador de Amazon, propició el vuelo comercial al espacio. Foto. AFP (-/AFP)

Como si la distopía ya nos hubiera alcanzado, el viaje al espacio del Blue Origin hizo feliz solo a la tripulación millonaria que conoció el espacio en un vuelo de turismo espacial, organizado y tripulado por el magnate Jeff Bezos, fundador de Amazon.

Ante el vuelo, surgió un documento titulado Petition To Not Allow Jeff Bezos Re-Entry To Earth (Petición Para No Permitir que Jeff Bezos Reingrese a la Tierra), en el que miles de personas firmaron una solicitud para que el magnate no regresara al planeta. “Bezos no es más que Lex Luthor disfrazado de un exitoso dueño de una tienda digital. Él es un señor del mal”, decía la petición.

Los viajes espaciales siempre se han visto como una expedición en pro de la ciencia, pero el caso de lo acontecido con Bezzos se miró por muchos como un lujo y caprichos de unos cuantos millonarios, que de paso dejó una lamentable huella de carbono. “Blue Origin no está ampliando realmente el acceso al espacio con estos vuelos comerciales, al menos todavía no. Estas primeras tripulaciones están pobladas por personas extremadamente ricas y sus invitados, y muchos expertos se preguntan si esos vuelos suborbitales son algo más que viajes de placer para los ultrarricos”, escribió Nadia Drake en National Geographic.

"El capricho de los ricos de irse de #turismoespacial nos va a salir muy caro", así lo expone Código Nuevo, pues cada uno de los vuelos realizados por Virgin Galactic o Blue Origin, será responsable de la emisión de entre 60 y 90 toneladas de #dióxidodecarbono. 😰 — Lumisa (@lumisa_es) September 30, 2021

Los premios al cine cada vez importan menos

Los Oscar continuan con sus bajas cifras de audiencia. Foto: AFP (MARK RALSTON/AFP)

No es tarea sencilla recordar los filmes más aclamados de la pasada temporada de premios. Si hay que recurrer a Google para acordarse de títulos como Nomadland y Una joven prometedora, es porque cada vez hay menos atención en estas ceremonia.

Ya no es motivo de sorpresa que cada año los ratings de la temporada de premios del cine sean más bajos, tanto en los Óscar como en los Globos de Oro. Por ejemplo, en los premios de la Academia de este año hubo 10 millones de personas conectadas, un 56% menos de audiencia en comparación con el año anterior.

En cambio, las premiaciones enfocadas en el mundo de videojuegos han tenido un gran auge. The Game Awards, una de las ceremonias favoritas del mundo gamer, se creó en el 2014 y se encarga de reconocer los mejores títulos de la industria.

Este año, dicha ceremonia registró 85 millones de transmisiones en vivo, y propulsó la conversación sobre juegos como Metroid Dread, Resident Evil: Village y It Takes Two. Solo para poner en perspectiva: el registro de audiencia de los Oscar de este año fue aún más bajo que el logrado por The Game Awards en el 2017 (11.5 millones de espectadores).

Un nuevo comienzo para James Bond

'Sin tiempo para morir' significó la despedida de Daniel Craig como James Bond. Foto: MGM. (Nicola Dove)

Ser James Bond es casi como ir al espacio: solo unos pocos pueden decir que lo han hecho. La despedida de Daniel Craig reveló el interés que sigue manteniendo la cinefilia por el agente 007.

Sin tiempo para morir fue la película con la que Craig se retiró de su rol, que deja como legado filmes destacados como Casino Royale y Spectre. La búsqueda por su sucesor ha comenzado y desde que la cinta llegó a cartelera se ha mantenido por semanas la conversación sobre el candidato ideal para la nueva etapa Bond, en la que nombres como Tom Hardy, Henry Cavill y Tom Hiddleston son favoritos.

El cine comercial sobrevive aún en pandemia

'SpiderMan No Way Home' registró el éxito más grande en tiempos de pandemia. Foto: Instagram

Tras un año de retrasos por la pandemia, muchos estudios de cine decidieron animarse a lanzar sus grandes producciones en el 2021. Dentro de los blockbusters, primero fue Dune de Dennis Villeneuve el que tuvo una gran apertura y fue bien recibido desde una perspectiva más autoral. Logró 400 millones de dólares en taquilla.

Además, la franquicia Marvel retomó su poder con Spider-Man: No Way Home, el mejor estreno de la sociedad que formó la compañía junto a Sony Pictures. El filme ha sorprendido en taquillas, incluso en comparación con la colosal Avengers: Endgame. Una semana después de su estreno, la aventura del amigo arácnido lleva más de mil millones de dólares en taquilla.

TikTok no solo va sobre videos

TikTok vino por la corona de las redes sociales. Foto: AFP (CHRIS DELMAS/AFP)

Lo que suene en TikTok es sinónimo de éxito. Temas de cantantes como Olivia Rodrigo y Rauw Alejandro se propulsaron gracias a las coreografías hechas en la plataforma, lo cual provocó el disparo de reproducciones en otras redes como Spotify y Apple Music.

Todo de Ti de Rauw Alejandro, Title de Megan Trainor, 23 de Randy, y Ropa Cara de Camilo fueron algunas canciones que tomaron protagonismo gracias a la plataforma. La dinámica de la música ha cambiado para favorecer lo que dicte el algoritmo de la red social, por lo que “pegar” una coreografía en TikTok es como sonar en radio todo el día.

YouTube pierde terreno

YouTube y Twitch protagonizan la guerra del streaming. Foto: Diseño propio

¿El fin de los youtubers? En tiempos de inmediatez, cada vez es menos frecuente tener tiempo para editar videos. Ante la necesidad de crear contenido frecuentemente, las transmisiones en vivo se han convertido en la norma de quienes viven del multimedia.

Twitch, plataforma enfocada en videojuegos y perteneciente a Amazon, ofrece una interfaz amigable y una fácil manera de monetizar para los creadores de contenido, razones por las que le ha sacado mucha ventaja a su competidor.

Muchos nombres habituales de YouTube han migrado a la plataforma morada, entre ellos gigantes como ElRubius y AuronPlay. Editar videos pareciera cada vez más algo del pasado pues, hoy poy hoy, Twitch aglutina más del 70% de las visualizaciones de videos, según un informe de Stramlabs y Stram Hatchet.

Esperanza en espectáculos públicos

Coldplay comenzará su gira mundial en el Estadio Nacional. Foto: IG

Justo cuando Costa Rica parecía configurar una temporada de festivales de música, aunada a otros eventos culturales como recorridos por sitios patrimoniales del país, la pandemia cayó para destrozar ese progreso.

Aún así, con el asomo del Art City Tour, así como el anuncio de espectáculos masivos para el 2022 como el Rock Fest, Festival de la Luz, Comic-Con, el Kuri y conciertos internacionales de Coldplay, Maroon 5, Joan Manuel Serrat, Alejandro Sanz y Cristian Nodal, entre otros, el anhelo por vivir la cultura en conjunto reaparece de nuevo en miras a este nuevo año.

