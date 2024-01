SAG Awards 2024: ‘Oppenheimer’ lidera nominaciones de una gala que se verá en Netflix

Recién salido de sus victorias en los Globos de Oro, el filme Oppenheimer, de Christopher Nolan, encabezó este miércoles las nominaciones para los premios del Sindicato de Actores de Hollywood –los SAG Awards–, los cuales son clave en su carrera por los ansiados Óscar.

Oppenheimer, que cuenta la historia del inventor de la bomba atómica, obtuvo candidaturas para Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Emily Blunt, así como “actuación destacada por un elenco”, el cual es el premio principal de los galardones entregados por el SAG.

'Oppenheimer' parece tener el camino libre para llenarse de premios esta temporada. Foto: Universal Pictures (El Universal de México)

La épica película de tres horas de Nolan, que recaudó casi $1.000 millones y recibió excelentes críticas, está rápidamente convirtiéndose en la clara favorita para los Premios de la Academia en marzo.

Barbie, la otra mitad del fenómeno de taquilla del verano pasado en Norteamérica llamado “Barbenheimer” (que fue la película con mayores ingresos del año), obtuvo nominaciones para Margot Robbie, Ryan Gosling y el elenco en general.

Las otras películas con tres nominaciones en el ámbito de actuación fueron el largometraje de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon, donde llamó la atención la ausencia de Leonardo DiCaprio como candidato, y la sátira American Fiction, protagonizada por Jeffrey Wright.

'Barbie' continúa con presencia fuerte. Margot Robbie volvió a ser destacada por su rol protagónico en el filme. (Cortesía Warner Bros. Pictures/Cortesía Warner Bros. Pictures)

Ambas películas también están nominadas al mejor elenco, junto con el remake del musical El color púrpura.

Además, los ganadores de los Globos de Oro Paul Giamatti y Da’Vine Joy Randolph obtuvieron nominaciones por The Holdovers, al igual que Emma Stone y su coprotagonista Willem Dafoe por Poor Things.

También Bradley Cooper y Carey Mulligan fueron nominados por la película biográfica de Leonard Bernstein titulada Maestro.

Los Premios SAG también reconocen la televisión, con Succession a la cabeza con cinco nominaciones, seguido por The Bear, The Last of Us y Ted Lasso, todas con cuatro.

La 30ª entrega anual de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla se llevará a cabo en Los Ángeles el 24 de febrero.

Un dato adicional que dejó el anuncio de los nominados es que los premios SAG probablemente disfrutarán de un aumento en su rating este año, ya que se transmitirán a nivel mundial en Netflix. Será la primera vez que una gala de premios sea transmitida en el mayor servicio de streaming del mundo.