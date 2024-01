‘Oppenheimer’ arrasa en los Globos de Oro y le ganó por mucho el pulso a ‘Barbie’

Oppenheimer se consagró la noche de este domingo 7 de enero como la gran ganadora de la edición número 81 de los Globos de Oro, los cuales se entregaron en el hotel Beverly Hilton, de Beverly Hills, en Los Ángeles, California.

El laureado largometraje, dirigido por Christopher Nolan, ya se perfilaba como uno de los grandes favoritos desde antes de que iniciara la temporada de premios 2024 y durante la ceremonia de este domingo quedó evidenciado que el filme de 180 minutos tenía un objetivo claro: llevarse a casa todas las estatuillas posibles.

La cinta estaba nominada en ocho categorías, de las cuales ganó cinco: mejor actor para Cillian Murphy; otro de los galardones fue para Nolan como mejor director, en tanto que Robert Downey Jr. se quedó con la estatuilla a mejor actor de reparto.

Cillian Murphy y Robert Downey Jr. se dejaron una estatuilla cada uno por sus personajes en 'Oppenheimer'. (ROBYN BECK/AFP)

El cuarto premio fue para el compositor Ludwig Göransson, quien se impuso en la categoría mejor banda sonora. La quinta estatuilla fue una de las más codiciadas de la noche: mejor película dramática.

Oppenheimer hizo su debut en la gran pantalla a mediados del 2023 y narra la historia del físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer, conocido como “el padre de la bomba atómica”, y la gestación del Proyecto Manhattan, el cual el científico dirigió durante la Segunda Guerra Mundial.

En tanto, en la categoría series televisivas fue Succession la que cumplió con los pronósticos y con su última temporada ganó cuatro de las nueve nominaciones que tenía en los Globos de Oro (hay que tomar en cuenta que muchas de sus estrellas competían en las mismas categorías). De esta forma, la serie se quedó con la estatuilla de mejor actor de serie drama (Kieran Culkin), mejor actriz de serie drama (Sarah Snook), mejor actor de reparto en serie de drama (Matthew Macfadyen) y mejor serie dramática.

La serie de HBO Max es una sátira que se centra en temas como el poder, la política y la familia desde el punto de vista de un envejecido magnate de los medios de comunicación y sus hijos deseosos de heredar el imperio mediático. Desde su estreno se convirtió en una de las consentidas de la crítica y nos acostumbramos a verla barrer en todas las premiaciones.

Además, la miniserie de Netflix Beef obtuvo tres estatuillas; mientras que The Bear, de Hulu (aquí se le puede ver en Star+) también se dejó tres reconocimientos.

Una de las más celebradas sorpresas de este año estuvo en la categoría de mejor película animada, donde los megaestrenos hollywoodenses Spider Man, Mario Bros, Elementos y Wish no se dejaron la estatuilla. En su lugar, la ganadora fue la extraordinaria cinta japonesa The Boy and the Heron, la cual recién se estrenó en los cines costarricenses.

Steven Yeun y Ali Wong son los protagonistas de la miniserie de Netflix 'Beef', que obtuvo tres galardones en los Globos de Oro. (ROBYN BECK/AFP)

Otra de las cintas que sorprendió en los Globos de Oro fue la producción francesa Anatomy of a Fall, que ganó no solo el premio a mejor película en lengua extranjera, sino que también se quedó con el de mejor guión.

La que no corrió con la misma suerte fue la película de Greta Gerwing Barbie, que solo se dejó dos de los reconocimientos, a pesar de ser la producción que sumaba más nominaciones, con un total de nueve.

Margot Robbie se tuvo que ir con las manos vacías, pues aunque se perfilaba como la favorita para ganar el premio a mejor actriz de comedia, Emma Stone se quedó con el trofeo por su papel en la cinta Poor Things.

La historia de la muñeca de Mattel ganó en las categorías Logros cinematográficos y de taquilla, así como mejor canción por el tema What Was I Made For?, que interpretan los hermanos Billie Eilish & Finneas.

'The Boy and the Heron' fue una de las grandes sorpresas de la noche al imponerse a Spider Man, Mario Bros., 'Wish' y 'Elementos'.

Otro de los filmes que a pesar de tener siete nominaciones y un elenco con actores como Robert de Niro y Leonardo DiCaprio compitiendo por la estatuilla, y que no logró llevarse a casa muchos galardones fue Killers of the Flowers Moon. La película obtuvo un premio, en la categoría mejor actriz, por la interpretación de Lily Gladstone.

Los ganadores

Cine

Mejor película dramática: Oppenheimer

Mejor película comedia: Poor Things

Mejor director: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Mejor actor drama: Cillian Murphy (Oppenheimer)

Mejor actriz de drama: Lily Gladstone (Killers of the Flowers Moon)

Mejor actriz de comedia: Emma Stone (Poor Things)

Mejor actor de comedia: Paul Giamatti (The Holdovers)

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

La película francesa 'Anatomy of a Fall' obtuvo dos estatuillas, incluida mejor película extranjera. La directora Justine Triet recogió los galardones. (ROBYN BECK/AFP)

Mejor guion: Anatomy of a Fall

Mejor película en lengua extranjera: Anatomy of a Fall

Mejor película animada: The Boy and the Heron

Mejor banda sonora: Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Mejor canción: What Was I Made For?, Billie Eilish & Finneas (Barbie)

Logros cinematográficos y de taquilla: Barbie

Televisión

Mejor actor de miniserie o película para televisión: Steven Yeun (Beef)

Mejor actriz de serie limitada o película para televisión: Ali Wong (Beef)

Mejor actriz de reparto serie: Elizabeth Debicki (The Crown)

Mejor actor de reparto serie: Matthew Macfadyen (Succession)

Jeremy Allen White y Ayo Edebiri se dejaron los galardones como mejores actores de serie comedia por su interpretación en 'The Bear'. (ROBYN BECK/AFP)

Mejor actor de serie musical o comedia: Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor actriz de serie musical o comedia: Ayo Edebiri (The Bear)

Mejor stand-up comedy: Ricky Gervais (Ricky Gervais: Armageddon)

Mejor actor de serie drama: Kieran Culkin (Succession)

Mejor actriz de serie drama: Sarah Snook (Succession)

Mejor miniserie de televisión o película para televisión: Beef

Mejor serie de televisión musical o comedia: The Bear

Mejor serie de televisión dramática: Succession