“Realmente, en esta película no solo tuve un cameo; era un personaje más en la película. Fue muy divertido porque en la película estoy hablando con el chico que era el protagonista, un muchacho muy infeliz porque tenía problemas con su novia. En la cinta yo le mencioné: 'recuerdo que una vez tuve una novia y la perdí, pero yo nunca la he olvidado, y pienso en ella todo el tiempo’, algo así. Después, me fui a casa y mi esposa me dijo: ‘¿Qué es esto de esa novia?’ Y aprendí que debes tener mucho cuidado de cómo explicar las películas a tu esposa”, dijo entre risas en esa ocasión.