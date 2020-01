Greta Gerwig dice sentirse muy identificada con Jo, personaje encarnado por Saoirse Ronan (izquierda) pues "Jo quería ser escritora, como yo. Y tenía mal carácter, como yo. No sé si ya me parecía a ella y por eso me gustó tanto, o si me esforcé en parecerme a ella hasta que lo logré". Foto: Columbia Pictures.