Michael Gambon, actor que encarnó a Albus Dumbledore en ‘Harry Potter’, muere a los 82 años

El actor Michael Gambon, conocido por su interpretación del profesor Albus Dumbledore en seis películas de Harry Potter, falleció este jueves a los 82 años, según anunció su publicista.

“Estamos devastados al anunciar la pérdida de Sir Michael Gambon. Amado esposo y padre, Michael falleció pacíficamente en el hospital, con su esposa Anne y su hijo Fergus a su lado”, afirmó la familia en un comunicado que emitió a través del agente. En el mensaje también se informa que su muerte se debió a “un ataque de neumonía”.

El actor, Michael Gambon, quién sustituyó a su antecesor Richard Harris en la saga de Harry Potter en 2002, falleció este jueves. (DANIEL LEAL/AFP)

El actor disfrutó de una carrera que abarcó más de cinco décadas y ganó el afecto de los fanáticos de Harry Potter después de asumir el papel tras la muerte de su predecesor, Richard Harris, en 2002.

Gambon también dejó su huella en la televisión, el teatro y la radio, protagonizando docenas de películas que van desde “Gosford Park” hasta “The King’s Speech”, así como la película familiar animada “Paddington”.

Nacido en Irlanda el 19 de octubre de 1940, Gambon fue criado en Londres. A pesar de haberse formado como ingeniero, debutó en el teatro en una producción de “Otelo” en Dublín. Fue nombrado caballero de los servicios al drama en 1998.

El legado de Gambon incluye participaciones en otras producciones notables como “Hamlet”, “Life of Galileo”, “The Singing Detective”, “Layer Cake”, “The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover” y “The King’s Speech”.

El actor fue reconocido como una persona de múltiples talentos y recibió varios premios a lo largo de su carrera en la industria cinematográfica, incluyendo cuatro premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión por su trabajo en televisión.