La carrera más interesante es la de mejor actriz. En la lista están nombres muy conocidos como Olivia Colman (quien también disfruta su primera nominación al Óscar por La favorita), Melissa McCarthy (por Can You Ever Forgive Me?) y Glenn Close (The Wife). Esta última empató con Lady Gaga en los premios Critic’s Choice Awards y curiosamente, es amiga de la mamá de Gaga.