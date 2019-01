Ya era hora. A 33 años de su debut cinematográfico y con una filmografía que incluye algunos filmes de culto como She’s Gotta Have It,(1986), Do the Right Thing (1989) y Malcolm X (1992), Spike Lee por fin logró un lugar dentro de los nominados a mejor director gracias a su trabajo en BlacKkKlansman. A Lee incluso se le otorgó el Óscar honorario en el 2016 como reconocimiento a su destacada trayectoria, por lo que esta nominación no deja de tener un sabor a deuda saldada.