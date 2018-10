Suena Always Remeber Us This Way (Siempre Nos Recordaré De Esta Manera) y minutos después Is That Alright? (¿Estaría Bien?). Es inevitable imaginar bodas con alguna de ellas como tema principal. Escucho expresiones de ternura dentro de la sala. La muchacha sentada frente a mí coloca su cabeza en el hombro de su acompañante.