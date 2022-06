El Festival de Cine de Costa Rica es una oportunidad única y acá le damos las razones

El Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC) empieza este jueves 9 de junio y si usted es de los que aún no se ha decidido por hacerle un espacio en su agenda, le comentamos algunos de los puntos más relevantes por los que debería hacerlo.

Recuerde que usted tiene hasta el 18 de junio para gozar de esta primera etapa del CRFIC, pues luego se extenderá para llegar a comunidades lejanas al casco central en una segunda fase itinerante.

[ CRFIC 2022 da a conocer programación, directora invitada, sedes y más ]

Convénzase

El Cine Magaly será una de las sedes principales del festival de cine. Foto: Cortesía de CRFIC

El CRFIC es un chance único en el año para gozar de películas que están lejos del espectro más comercial, el cual suele llegar a la cartelera de los grandes circuitos de cine cada jueves en nuestro país.

En el CRFIC hay chance de gozar de películas que han pasado por festivales como Cannes, Rotterdam, Amsterdam, Berlin, Icaro y más. Ejemplo de estas cintas son Utama, Manto de gemas, Drive My Car, Memoria, The year of the everlasting strom, Reflection y Blue Moon.

Además, hay películas de 37 países de todo el orbe y de 15 idiomas distintos. Usted puede elegir si desea explorar la industria del sétimo arte en Centroamérica o viajar hasta otros continentes. Esta selección la puede elegir en el sitio web costaricacinefest.go.cr, donde hay una barra para catalogar la programación según el lugar de donde provengan los filmes.

[ CRFIC 2022: cinco películas que no puede perderse en la gran fiesta del cine ]

Apichatpong Weerasethakul, uno de los más creativos cineastas de la actualidad, grabó en Colombia el filme 'Memoria', protagonizado por Tilda Swinton. Foto: Filmaffinity

Además, en la cuenta de Instagram del CRFIC, se encuentra en detalle las películas categorizadas por su temática, como migración (filmes como Hit the road, Roza, Liliana), LGBTIQ (Tres tristes tigres, After Blue, Sublime), comedia (Seis días corrientes, Espíritu Sagrado) y familiares (Carajita, El silencio de los niños), entre otros.

Para una programación así de jugosa los precios son accesibles, pues los precios rondan los ₡1.500 para estudiantes y, en algunas sedes, el máximo a pagar es de ₡3.000, un costo más bajo que el tiquete promedio a un cine comercial.

[ ¡Calienta el CRFIC! Estos serán los filmes en competencia ]

Además, hay diferentes sedes en el país y a continuación le hacemos un recordatorio: el precio de las entradas para las funciones del Cine Magaly son: ₡2000 general; mientras que ciudadanos de oro y estudiantes pagan ₡1500. En la Sala Gomez Miralles y la Alianza Francesa la entrada será gratuita, pero los cupos están sujetos a disponibilidad el día del evento. El resto de sedes tendrá los tiquetes disponibles a partir del 1.º de junio. En CCM Cinemas de Jacó, San Ramón y San Carlos la entrada general será de ¢3.000, mientras que personas ciudadanas de oro y estudiantes pagan ¢2.600.

Por su parte, la entrada en Pacific Cinemas Paso Canoas costará ¢3.000, y las personas ciudadanas de oro y estudiantes pagarán ¢2500. Finalmente, en Citicinemas Grecia y Limón, la entrada general tendrá un costo de ¢2.900. Ciudadanos de oro y niños pagarán ¢2.200.

En paralelo a las funciones, habrá actividades de formación cuyos cupos disponibles por actividad se asignan según el orden de llegada al Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Entre los temas a tratar están los desafíos de producción y distribución de cine latinoamericano, animación, material de archivo, la feminidad en los cortometrajes, el cine documental y otras mesas de trabajo que puede consultar en el sitio oficial del festival. El acceso no tiene costo alguno.