CRFIC 2022 da a conocer programación, directora invitada, sedes y más

¡Ha llegado la hora! Tras una larga espera para poder disfrutar del Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC) de forma presencial, la organización anunció este viernes 20 de mayo la guía completa para gozar de esta fiesta cultural.

Filmes de 37 países y de 15 idiomas compondrán la décima edición de este evento cinéfilo, pactado a celebrarse del 9 al 18 de junio en una primera etapa; y del 29 de junio al 26 de agosto en una segunda etapa itinerante que llevará el festival a comunidades alejadas de la capital.

Las sedes del evento se ubicarán en el Cine Magaly (la Sala Principal y La Salita), la Sala Gómez Miralles del Centro de Cine, la Alianza Francesa (en Barrio Amón) y las salas de CCM San Ramón, CCM San Carlos, CCM Jacó, CitiCinemas Grecia, CitiCinemas Limón, Paso Canoas y Multicines Liberia.

La etapa itinerante se desarrollará en las comunidades de Matambuguito, Shiroles, Boruca, Térraba, Sarapiquí y Grano de Oro. Habrá cine diferente y jugoso para distintas zonas de nuestro país.

“Hemos elegido películas ganadoras en reconocidos festivales como Sundance, San Sebastián y Locarno, películas nominadas a los Óscar y vencedoras en otros certámenes, pero también rescatamos títulos que de otro modo no llegarían a nuestras salas, verdaderos hallazgos que nos demuestran la efervescencia del cine contemporáneo y su capacidad de agitarnos”, expresó Fernando Chaves Espinach, director artístico del evento.

Programación nutrida

La programación del CRFIC está conformada por una selección de 87 películas internacionales, con temáticas para todas las edades.

Entre los títulos más jugosos para disfrutar del festival se encuentra la ganadora del Oscar Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi; Memoria, de Apichatpong Weerasethakul; Diarios de otsoga, de Miguel Gomes; y Espíritu Sagrado, de Chema García Ibarra.

'Drive My Car' ganó el Óscar a mejor filme en lengua extranjera. Foto: Bitter Ends

Para la inauguración del festival se eligió el largometraje Utama, del director boliviano Alejandro Loayza Grisi.

El largometraje Utama es una coproducción entre Bolivia, Uruguay y Francia. Su trama se ubica en el árido altiplano boliviano, en donde una pareja de ancianos quechuas vive la misma cotidianidad hace años. La historia es la siguiente: en medio de una sequía Virginio, de 80 años, se enferma y consciente de su inminente muerte vive sus últimos días ocultando la enfermedad a su esposa Sisa.

La sección Retrospectiva está dedicada a la prolífica cineasta estadounidense Lynne Sachs, distinguida por sus filmes The Washing Society, Film About a Father Who y Your Day Is My Night. La cineasta realizará un taller donde realizará experimentos audiovisuales con artistas nacionales.

La cineasta Lynne Sachs tiene más de 30 filmes a su haber. Ella será la dedicada de la sección 'Retrospectiva' del CRFIC. Foto: TW

Las categorías competitivas de la programación de esta décima edición son las siguientes: Competencia centroamericana y caribeña de largometraje -con películas de Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana-; y la Competencia nacional de cortometraje, con once producciones ticas.

Los otros apartados de la programación son Panorama, Radar, Enfoque, Última tanda, De jóvenes, Memoria, Pioneras del cine y la ya mencionada Retrospectiva. Para conocer todos los filmes puede visitar el sitio web oficial del festival costaricacinefest.go.cr.

Apichatpong Weerasethakul, uno de los más creativos cineastas de la actualidad, grabó en Colombia el filme 'Memoria', protagonizado por Tilda Swinton. Foto: Filmaffinity

Sobre los tiquetes

Las entradas para las funciones en San José estarán disponibles a partir del viernes 20 de mayo. El precio de las entradas para las funciones del Cine Magaly son: ₡2000; ciudadanos de oro y ₡1500 estudiantes. Estos boletos se pueden adquirir en www.costaricacinefest.go.cr y www.cinemagaly.com

En la Sala Gomez Miralles y la Alianza Francesa la entrada será gratuita, pero los cupos están sujetos a disponibilidad el día del evento.

El resto de sedes tendrá los tiquetes disponibles a partir del 1.º de junio. En CCM Cinemas de Jacó, San Ramón y San Carlos la entrada general será de ¢3.000, mientras que personas ciudadanas de oro y estudiantes pagan ¢2.600.

Por su parte, la entrada en Pacific Cinemas Paso Canoas costará ¢3.000, y las personas ciudadanas de oro y estudiantes pagarán ¢2500.

Finalmente, en Citicinemas Grecia y Limón, la entrada general tendrá un costo de ¢2.900. Ciudadanos de oro y niños pagarán ¢2.200.