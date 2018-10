“Ya pasamos esa época en la que veíamos un cine que hablaba de una realidad que no te pertenecía. No hay tiempo para eso; nosotros hacemos una curadoría de qué queremos ver. El público se ha manifestado, ha dejado claro que quiere verse representado y eso rinde frutos, pues la gente defiende los proyectos. Recuerdo una carta muy bonita que escribió una espectadora que fue a ver la película (Rogue One) con su papá y la emoción de él de verse representado, de ver que este personaje que tenía ese acento no moría al inicio de la película ni era el malo de la historia. Recuerdo lo que significó para esta familia que vivía esa biculturalidad, cómo se va complejizando con el paso de las generaciones (...) me enterneció muchísimo, me dio mucho orgullo”.