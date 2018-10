Diego Luna, de 38 años, se dio a conocer en la pantalla grande gracias a su protagónico en la galardonada película Y tu mamá también, en la que trabajó junto a su amigo y socio Gael García Bernal para el director Alfonso Cuarón. Recientemente participó en el éxito de taquilla Rogue One: A Star Wars Story junto a Felicity Jones y en la nueva versión de Flatliners, de Sony. Próximamente se le podrá ver en las películas A Rainy Day in New York del director Woody Allen y en Berlin, I Love You.