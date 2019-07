Esto cambia completamente el futuro de Spider-Man en el MCU, ya que de aquí en adelante tendrá que lidiar no solo con la revelación de su verdadera identidad al público –para sus enemigos será fácil de encontrar–, sino también con todos aquellos que no creerán su versión cuando intente explicar que no fue su culpa lo que pasó con Mysterio. Eso sí, haber sido expuesto lo acerca a su yo del cómic, donde Spider-Man vivió algo parecido.