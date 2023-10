Actor británico Michael Caine, doble ganador del Óscar, anunció su retiro de la actuación

Con una hoja de vida que incluye más de 120 películas en siete décadas de carrera, el actor británico Michael Caine anunció que se retira de la actuación a sus 90 años. El intérprete, nacido en Londres, Inglaterra, confirmó su decisión en el marco del estreno de la cinta The Great Escaper, la que dijo sería su última producción frente a las cámaras.

De acuerdo con CNN en Español, el artista dio la noticia en el podcast Best of Today, de BBC Radio 4. “Siempre digo que me voy a retirar (...) Bueno, ahora lo haré”, dijo.

La carrera del actor británico Michael Caine comenzó en la década de 1950. Como actor ha grabado más de 120 películas y ganó dos premios Óscar. Foto: Archivo.

En el filme The Great Escaper, que ha recibido buenas críticas de los expertos, interpretó el papel principal: un hombre de 90 años que se fuga de una residencia para ancianos.

Dicho personaje, las buenas críticas que recibió de su trabajo y la película misma lo animaron a pensar en el retiro. “Los únicos papeles que voy a tener ahora son hombres mayores y pensé que sería mejor irme con todo esto”, aseveró en la entrevista.

Caine ganó dos veces el premio Óscar a mejor actor de reparto por su participación en Hannah and Her Sisters (1987) y The Cider House Rules (1999). También se hizo acreedor de tres Globos de Oro por Educating Rita (mejor actor de comedia o musical), Jack the Ripper (mejor actor de miniserie) y Little Voice (mejor actor de comedia o musical).

Además, fue reconocido con cuatro galardones BAFTA: mejor actor británico (The Ipcress File, 1966), mejor actor de reparto (Hannah and Her Sisters, 1987 y The Cider House Rules, 2000) y el BAFTA Fellowship (a su trayectoria), en el 2000.

Además, fue nombrado con la Orden del Imperio Británico, en 1993, y caballero, en el 2000.

Michael Caine protagonizó 'The Great Escaper' junto a la actriz Glenda Jackson, quien falleció poco tiempo después de grabar el filme. Ahora, el artista anunció que ese fue el último filme de su carrera. Foto: Archivo.

Caine figuró también en destacadas producciones como la trilogía de Batman: The Dark Knight e Interestellar, ambas del director Christopher Nolan, en las que interpretó al mayordomo Alfred Pennyworth y al profesor Profesor Brand, respectivamente.

Michael Caine, la actuación y una vida frente a las cámaras

Caine nació el 14 de marzo de 1933, en Londres. Comenzó su carrera en la actuación en la década de 1950, pero debutó en el cine en 1956 con la película Sailor Beware!.

CNN agregó que su nombre de pila fue Maurice Joseph Micklewithe Jr., pero luego de participar en el filme The Caine Mutiny (1954), adoptó Michael Caine y lo volvió legal.

El reconocimiento internacional le llegó por su papel en The Ipcress File (1965).

Entre sus filmes más importantes destacan títulos como Alfie (1966), The Italian Job (1969), Sleuth (1972), The Man Who Would Be King (1975), The Prestige (2006), Get Carter (1971), Children of Men (2006), The Quiet American (2002), Zulu (1964), The Muppet Christmas Carol (1992), The Kingsman Series (2014, 2017, 2021), Is Anybody There? (2008), The Ipcress File (1965), The Last Valley (1971), A Bridge Too Far (1977) y The Great Escaper (2023).

Caine está casado desde 1973 con Shakira Baksh y tiene una hija llamada Natasha.

Sobre su esposa, Caine ha dicho en varias ocasiones que es el soporte más importante de su vida. “Conocer a Shakira me salvó”, comentó durante una entrevista en la que habló sobre sus problemas con el licor.

Con su retiro, Michael Caine se suma a la lista de grandes actores jubilados como Robert Redfort, Gene Hackman y Jack Nicholson.