Marco Vásquez, vocero de Alajuelense: ‘No entiendo por dónde vienen los reclamos de Herediano’

Marco Vásquez afirma que si se trata de buscar afectados en el partido de ida de la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano, a los rojinegros no se les sancionaron dos penales. (MAYELA LOPEZ)

El vocero de Liga Deportiva Alajuelense, Marco Vásquez, asegura que le puso atención a las declaraciones de Robert Garbanzo y de Jafet Soto y dice que no entiende la posición de Herediano, por lo manifestado antes y después del juego de ida de la semifinal, que terminó con un triunfo de la Liga por 1-0, con un tanto de Jonathan Moya.

“Media hora antes de que empezara el partido, Robert Garbanzo dio declaraciones y dijo que Alexandre Guimaraes y yo queremos influir en el arbitraje y que lo dejáramos trabajar. Terminó el juego y resulta que el árbitro entonces estaba descontrolado y otras cosas”, expresó Marco Vásquez en entrevista con La Nación.

Al referirse a la actuación del réferi central Adrián Chinchilla, los guardalíneas Diego Salazar y Jeriel Valverde, junto al secretario Yazid Monge, dijo que el arbitraje les quedó debiendo un poco, “porque hay dos penales que no se pitan, muy claros”.

“El gol nuestro es legítimo, no solo está la posición correcta sino que la bola entra, no hay duda al respecto. Entonces no entiendo por dónde vienen los reclamos, porque en el momento en el que el línea levanta la bandera es cuando la bola pasa y él tiene la obligación de avisarle al árbitro central que está en una posición difícil para ver el gol.

”Le dice que la bola entró y luego señala el gol, es lo que tenía que hacer. El partido termina y yo no veo pleitos, o algún tipo de reacción agresiva de los jugadores. Pienso que no fue un mal arbitraje”, destacó Marco Vásquez.

- Alexandre Guimaraes dijo que ya no sabe qué deben hacer para que les piten un penal. ¿Usted piensa lo mismo?

- Denunciamos lo que ha venido sucediendo y antes del juego hablamos lo que ha pasado con Joel Campbell, que no se le pitan las faltas. Ya son varios penales que no se han pitado, que son penales y entonces obviamente denunciamos eso porque nos parece que es injusto. Y en este partido sucedió también, no se pitaron penales.

- ¿Qué le pareció el partido?

- Fue como lo esperábamos, Herediano es un equipo con mucho oficio, con muy buen plantel. Se paró bien, pero al final de la historia, un triunfo es un triunfo, sea por un gol o más y eso le pasa gran parte de la presión al Herediano, porque tiene que remontar y meter otro gol para pensar en la clasificación. No es una ventaja sólida, pero llegamos con una ventaja al fin y al cabo.

- ¿Qué espera para el sábado en Santa Bárbara?

- Lo que espero es a una Liga agresiva, que va a llegar a buscar el resultado, que va a tener que tomar precauciones, porque el Herediano también tendrá que ir a buscar el resultado. Herediano siempre es un equipo de mucho cuidado. Espero un partido muy físico, pero siento que tenemos el equipo para poder hacerle frente y pasar a la siguiente fase.

- ¿Qué piensa de lo que sucedió al final cuando se presentó la situación con ese aficionado que lanzó a la cancha lo que el árbitro describió como un pedazo de hamburguesa envuelta en papel aluminio que impactó a Orlando Galo en el rostro sin causarle alguna herida?

- Lo primero es que los protocolos funcionaron, en el sentido de que se logró identificar a la persona que lanzó el objeto y se sacó del estadio. Estamos ya con un tema disciplinario con una persona que podría ser sancionada con no volver al estadio.

”Eso significa que lo que hemos comunicado a la afición nos sirve para que la misma gente ayude a buscar soluciones y en este caso identificar a una persona que está cometiendo ese error.

”Con el tema del objeto, en el artículo 72 del Reglamento Disciplinario está tipificado lo que son objetos contundentes y lo que son objetos no contundentes. Un objeto contundente sería el que de alguna forma puede causar una herida o un golpe, o dañar la integridad de un jugador, un miembro del cuerpo técnico, o un aficionado.

”Y está lo que se tipifica como objetos no contundentes. Entonces, escuchando a Galo lo primero que dice es que le tiraron un papel y luego se identifica que era un pedazo de hamburguesa cubierto con un papel.

”Lo que nosotros consideramos es que eso no es un objeto contundente. Entonces, esa falta se tiene que clasificar dentro de la categoría de objeto no contundente”.

- ¿Usted entonces cree que no habría veto?

- No, porque lo que están tipificadas son algunas multas.

- ¿Qué le vio diferente a esta Liga con Alexandre Guimaraes jugando la semifinal?

- Desde que entró Alexandre Guimaraes estoy viendo a un equipo muy dinámico, a jugadores que han pasado por diferentes puestos, que ya él probó para ver el comportamiento y dijo que probó lo que tenía que probar. Eso quiere decir que tenemos un equipo consolidado, con una columna vertebral que el profesor ya tiene identificada.

”Es un equipo que se conoce más, que está bien físicamente, que está bien mentalmente y que sabe lo que puede lograr. Claro, al frente tenemos retos importantes y el primero es Herediano, que también es un equipo muy consolidado, con muy buenos jugadores. Aquí quién va a ganar, el mejor. Y nosotros creemos que tenemos todas las posibilidades de lograrlo”.

¿Qué dice el artículo 72 del Reglamento Disciplinario?

El artículo 72 del Reglamento Disciplinario es referente al lanzamiento de objetos por parte del público al terreno de juego o sus inmediaciones y señala que los clubes organizadores se sancionarán de conformidad con lo siguiente:

1. Una multa de ¢105.000 la primera ocasión, multa ¢157.000 la segunda ocasión y multa de ¢210.000 la tercera ocasión y siguientes, que se lancen objetos que por sus características puedan ser considerados por el Tribunal Disciplinario como NO peligrosos, que contacten o no a alguna persona dentro del terreno de juego o zonas adyacentes.

2. Una multa de ¢210.000 y un apercibimiento de cierre de estadio para el próximo partido como local la primera ocasión, multa de ¢315.000 y el veto del estadio para el próximo partido de local, la segunda ocasión y multa de ¢420.000 y el veto del estadio para los próximos dos partidos de local la tercera ocasión y siguientes, que se lancen objetos que por sus características puedan ser considerados por el Tribunal Disciplinario como peligrosos, que no contacten a ninguna de las personas en el terreno de jugo o zonas adyacentes.

3. Una multa de ¢315.000 y el veto del estadio para el próximo partido de local la primera ocasión, multa de ¢420.000 y el veto del estadio para los próximos dos partidos de local la segunda ocasión y multa de ¢525.000 y el veto del estadio para los próximos tres partidos de local la tercera ocasión y siguientes, cuando se lancen objetos considerados por el Tribunal Disciplinario como peligrosos y contacten a alguna persona dentro del terreno de juego y zonas adyacentes, sin ser necesario que los objetos provoquen una lesión.

4. Las multas descritas en los incisos anteriores se aumentarán en un 50% en las instancias finales del campeonato.