Aquiles Mata sale en defensa de Alajuelense: ‘Un pedazo de hamburguesa no es un objeto contundente’

¿Vetarán el Estadio Alejandro Morera Soto? La respuesta oficial a la pregunta la dará el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) el viernes 17 de mayo, cuando dicte las sanciones correspondientes a los partidos de ida de las semifinales: Liga Deportiva Alajuelense vs. Herediano y San Carlos vs. Saprissa.

El informe arbitral de Adrián Chinchilla señala tres incidentes que se dieron en el juego entre la Liga y el Team, pero uno de ellos es el que abre la posibilidad de que recaiga un veto sobre la casa manuda.

Cuando el jugador de Herediano, Orlando Galo se quejaba de que lo que impactaron con un objeto, el fisioterapeuta de Liga Deportiva Alajuelense, Javier Baldi, intentó quitarlo para que no lo vieran. Luego Adrían Chinchilla reveló de qué se trataba.

“Al minuto 90+6 y estando el juego detenido, hubo lanzamientos de objetos al terreno de juego por parte de la afición local; botellas plásticas vacías y un pedazo de hamburguesa envuelta en papel aluminio que impactó al jugador del Club Sport Herediano #4 Orlando Galo Calderón, en el rostro y sin causarle alguna herida”, versa en el reporte arbitral.

La Liga tenía muy claro que su estadio se encontraba apercibido y la campaña en las redes sociales del club para cuidar la localía pareciera que resultó insuficiente.

“Queda terminantemente prohibido invadir la cancha, lanzar objetos al campo de juego, expresar gestos e insultos discriminatorios o tomar actitudes violentas, lo que podría significar un castigo importante para la institución”, advirtió Alajuelense antes del juego de ida de la semifinal contra Herediano.

Pero ahora todo queda en la interpretación que hagan los integrantes del Tribunal Disciplinario. En la Liga y en el Team hay un choque de criterios sobre esta situación.

“No era un objeto contundente, era un pedazo de pan, eso realmente no pone en peligro ni en riesgo a nadie. Se reportó el lanzamiento de un pedazo de hamburguesa, es decir, un pedazo de pan, en mi criterio no debería haber veto”, expresó a La Nación el exdirectivo de Alajuelense e integrante de la comisión legal del club, Aquiles Mata.

Además, indicó que aunque deben esperar la determinación del Tribunal Disciplinario, esta vez pareciera tratarse de algo insólito.

“El informe dice que que lanzaron botellas vacías que no impactaron a nadie y un pedazo de hamburguesa envuelto en un papel aluminio, que no causó ningún daño. En buena teoría, no da para que eso sea una sanción en contra de la Liga y menos un veto. En mi concepto, no puede verse como un objeto capaz de causarle una lesión a nadie”, reiteró Aquiles Mata.

Sin embargo, el presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto, piensa todo lo contrario. Él no está de acuerdo en el debate actual para interpretar qué es y qué no es un objeto contudente, debido a la duda de si habrá veto o no para el estadio de la Liga.

Recordó que en el último clásico, Alajuelense recibió una multa de ¢210.000 por el lanzamiento de objetos contundentes por parte de un aficionado, que no impactó a ninguna persona, pero que el reducto quedó apercibido.

“¿Tiene que ser un cuchillo o una piedra para que entonces sí castiguen el estadio? Objeto es objeto, y además, descontrol. Nada de eso hubiese pasado si hubiese habido una situación administrativa diferente con el cuarto árbitro”, opinó Jafet Soto en el programa Encuentro Deportivo en Columbia.

Alajuelense castiga a aficionados que metan al club en problemas

Aquiles Mata recordó que Alajuelense tomó la decisión desde algún tiempo de castigar a aficionados que metan al club en problemas.

“Hubo uno que invadió la cancha, se expulsó como asociado, se le quitó la membresía como asociado y se le prohibió el ingreso por dos años. Esa es la tónica de la Junta Directiva y del departamento legal, es lo que seguiremos haciendo, procedimientos contra todo aquel aficionado que se identifique como que causa daños en el estadio”, apuntó.

Aquiles Mata cree que la afición tiene que saber que Liga Deportiva Alajuelense ejecuta procesos administrativos contra quienes incumplen el código de conducta en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Johan Rojas)

Si se trata de un aficionado que no es asociado, también se le prohíbe el ingreso al estadio por un plazo mínimo de dos años.

“Esa es la tónica y es importante que los aficionados lo sepan, porque hay gente que se sale del canasto todavía y que la gente colabore, señalando a las personas que realizan ese tipo de actos”.

Actualmente, la Liga tiene disposiciones administrativas contra dos aficionados para sancionarlos.

“Eso está en proceso de notificación, pero ya la Junta tomó los acuerdos correspondientes según la recomendación legal”.

Al aficionado que sacaron del estadio por incumplir el código de conducta del Estadio Alejandro Morera Soto quedó identificado en las tomas televisivas. Según Aquiles Mata, el protocolo en estos casos indica que deben interrogarlo para tomarle los datos y luego abrir el proceso.