¡Fear Factory en Costa Rica! Le contamos fecha, lugar y más del concierto de metal

La banda de metal Fear Factory se presentará en Costa Rica el próximo 19 de mayo, en Pepper Club, a las 7 p. m. Se trata de un concierto traído por LPG Productions para todos los amantes del género.

Los californianos no venían al país desde el 2006, por lo que sus fanáticos tienen más de 15 años de esperarlos. La gira The Machine Will Rise Tour 2023 cumplirá el sueño de los costarricenses de volver a corear todos sus éxitos.

Además de Fear Factory, en el mismo escenario se presentará la agrupación belga Evil Invadersen.

Como invitados especiales estarán los nacionales de Totem, quienes se encuentran festejando sus 20 años de carrera en la escena.

Para obtener información de las entradas pueden ingresar al sitio web: https://www.tiquetebox.app/e/fear_factory