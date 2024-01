‘Oppenheimer’, ‘Poor Things’: ¿dónde y cuándo ver los filmes que brillan en la temporada de premios 2024?

En la pasada entrega de los Globos de Oro, el apartado de películas tuvo una gran ganadora: el filme Oppenheimer recibió cinco de las ocho estatuillas por las que estaba nominado. Sin embargo, también hubo otras importantes producciones que levantaron el preciado galardón y que muchas personas aún no han visto, como Poor Things, Killers of the Flower Moon, The Holdovers, Anatomy of a Fall, The Boy and the Heron y Barbie.

De cara a la temporada de premios, como el prestigioso Óscar, les contamos dónde y cuándo se pueden ver estas producciones en Costa Rica.

Oppenheimer: Recibió los Globos de oro a mejor director (Christopher Nolan), mejor actor de drama (Cillian Murphy), mejor actor de reparto (Robert Downey Jr.) y mejor banda sonora (Ludwig Göransson).

El cine Magaly anunció que el filme volverá a estar en su pantalla, en una fecha por confirmar. En streaming se sabe que estará disponible en la plataforma Amazon Prime y aunque aún no hay fecha para su publicación podría ser en febrero de 2024.

La actriz Emma Stone interpretó a Bella Baxter en 'Poor Things', ganando el Globo de Oro a mejor actriz en una película de comedia. (IMDB)

Poor Things: En los Globos de Oro, la historia de ciencia ficción y comedia se hizo con los galardones a mejor película de comedia y mejor actriz de comedia (Emma Stone). La producción llegará a las salas de cine en Costa Rica el 25 de enero.

Killers of the Flower Moon: El trabajo de la estadounidense Lily Gladstone fue el que le otorgó un Globo de Oro a esta película, pues ella recibió el reconocimiento a mejor actriz de drama. La película de Martin Scorsese ya se exhibió en los cines de nuestro país, pero está disponible en digital en el servicio Apple TV.

The Holdovers: Conquistó los galardones a mejor actor de comedia (Paul Giamatti) y mejor actriz de reparto en una comedia (Da’Vine Joy Randolph). El 8 de febrero es el estreno en los cines ticos. También está disponible en Apple TV.

Anatomy of a Fall: La triunfadora como mejor película extranjera y mejor guion en los Globos de Oro llegará al cine Magaly el 25 de enero.

The Boy and the Heron: Fue elegida como la mejor película animada sobre grandes títulos como Spider-Man: Across the Spider-Verse, Elemental, The Super Mario Bros. Movie y Wish. El filme del director Hayao Miyazaki, ya está disponible en cartelera.

Barbie: La historia de la muñeca de Mattel se llevó a casa los premios mejor canción por el tema What Was I Made For? (Billie Eilish y Finneas), así como el nuevo galardón por logros cinematográficos y de taquilla. Barbie ya no está disponible en cines, pero sí en la plataforma HBO MAX.