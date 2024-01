Globos de Oro: Estos son todos los ganadores de este 2024

La temporada de premios 2024 arrancó oficialmente este domingo 7 de enero y ya los primeros ganadores tienen nombre.

Los Globos de Oro entregó sus estatuillas este domingo 7 de enero y, tal y como se esperaba, Oppenheimer fue la gran ganadora de la noche, al obtener cinco de los ocho galardones posibles.

En el apartado de series, por su parte, fue la producción de HBO Max Succession la que obtuvo más reconocimientos (con un total de cuatro).

Mark Ruffalo celebró el premio que obtuvo 'Poor Things' como mejor película de comedia. (AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP)

A continuación, repase la lista de ganadores de la edición número 81 de los Globos de Oro.

Cine

Mejor película dramática: Oppenheimer

Mejor película comedia: Poor Things

Mejor director: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Mejor actor drama: Cillian Murphy (Oppenheimer)

Mejor actriz de drama: Lily Gladstone (Killers of the Flowers Moon)

Mejor actriz de comedia: Emma Stone (Poor Things)

Mejor actor de comedia: Paul Giamatti (The Holdovers)

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Mejor guion: Anatomy of a Fall

Mejor película en lengua extranjera: Anatomy of a Fall

Mejor película animada: The Boy and the Heron

Mejor banda sonora: Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Mejor canción: What Was I Made For?, Billie Eilish & Finneas (Barbie)

Logros cinematográficos y de taquilla: Barbie

Televisión

Mejor actor de miniserie o película para televisión: Steven Yeun (Beef)

Mejor actriz de serie limitada o película para televisión: Ali Wong (Beef)

Mejor actriz de reparto serie: Elizabeth Debicki (The Crown)

Mejor actor de reparto serie: Matthew Macfadyen (Succession)

Mejor actor de serie musical o comedia: Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor actriz de serie musical o comedia: Ayo Edebiri (The Bear)

Mejor stand-up comedy: Ricky Gervais (Ricky Gervais: Armageddon)

Mejor actor de serie drama: Kieran Culkin (Succession)

Mejor actriz de serie drama: Sarah Snook (Succession)

Mejor miniserie de televisión o película para televisión: Beef

Mejor serie de televisión musical o comedia: The Bear

Mejor serie de televisión dramática: Succession