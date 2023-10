Las 10 mejores canciones de Disney de todos los tiempos, según Billboard

Disney está de fiesta. La compañía del ratón está celebrando un cumpleaños muy especial, pues este lunes 16 de octubre llegó a los 100 años.

Para celebrarlo, la revista especializada Billboard seleccionó los 100 mejores temas musicales de Disney, que se caracteriza por los dibujos animados y las películas de fantasía.

Algunos son de sus cintas animadas, mientras que otros forman parte de sus películas en acción real. Lo cierto es que todas son icónicas.

A continuación, las 10 canciones que se encuentran en lo más alto del ranking elaborado por Billboard.

10. Breaking Free

La canción forma parte de la primera película de High School Musical, producción para televisión que Disney Channel estrenó en el 2006.

Los responsables de cantar este tema son Drew Seeley y Vanessa Hudgens, aunque en la película parece que quien la interpreta es Zac Efron, protagonista de la historia.

9. A Spoonful of Sugar

Este es un tema de 1964, compuesto por Richard y Robert Sherman. La canción es interpretada por Julie Andrews, en la icónica película Mary Poppins.

A Spoonful of Sugar surgió luego de que Andrews dijera que no le gustaba la canción que originalmente se creó para esta escena, The Eyes of Love, pues consideraba que no tenía la suficiente fuerza para el filme.

En ese contexto, Walt Disney pidió la creación de otro tema, resultando el éxito que Billboard puso en el noveno lugar de este escalafón.

8. The Climb

Una de las canciones más famosas de Miley Cyrus en su paso por Disney fue The Climb, tema que forma parte de la película Hannah Montana: The Movie, que se estrenó en los cines en el 2009 y estaba basada en la exitosa serie de Disney.

Este fue el sencillo principal de la banda sonora de la película. La canción obtuvo un premio en los MTV Movie Awards 2009 y en los Teen Choice Awards.

7. The Mickey Mouse March

Esta canción se estrenó el 1 de julio de 1955 y forma parte de la serie clásica de Disney The Mickey Mouse Club, programa que se mantuvo al aire entre 1955 y 1959 y se trasmitió por la cadena de televisión ABC.

La canción fue escrita por Jimmie Dodd, un compositor que trabajaba de la mano con Walt Disney.

6. Un mundo ideal

Este es el tema principal de la película animada Aladdin, que se estrenó en los cines en 1992. En su versión en español, Un mundo ideal es interpretada por Ricardo Montaner y la cantante española Michelle.

En su versión original, la canción alcanzó el puesto número uno en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

5. When You Wish Upon a Star

La canción se estrenó en 1940 y forma parte de la banda sonora de Pinocho, película animada que se estrenó en ese mismo año. El tema es interpretado por Cliff Edwards, quien dio vida al icónico personaje del filme Pepito Grillo

Esta fue la primera canción de Disney en ganar un premio Óscar a la Mejor canción original. Y durante las décadas de 1950 y 1960 fue una de las canciones emblemáticas de la compañía.

4. Be Our Guest

Escrita por Howard Ashman y el compositor Alan Menken, Be Our Guest forma parte de la película La Bella y la Bestia, que Disney estrenó en 1991.

Este tema musical estuvo nominado en la categoría Mejor canción original en la edición número 64 de los Premios de la Academia.

3. It’s a Small World

A diferencia de las demás canciones, este tema no forma parte de ninguna serie o película de Disney. La canción fue solicitada por Walt Disney para que formara parte de Disneylandia, en la década de 1960.

La canción fue compuesta por los hermanos Robert y Richard Sherman y, hasta la fecha, acompaña la atracción del mismo nombre que se encuentra en Magic Kingdom, en Disneyland París, Disneyland Tokio y Disneyland Hong Kong.

2. Libre soy

Esta es una de las canciones más recientes de Disney, sin embargo, es una de las más icónicas. Libre soy es la canción principal de la banda sonora de Frozen: una aventura congelada, que se estrenó en el 2013.

El tema en ingles, Let It Go, es interpretado por Idina Menzel. El éxito fue tal que la canción ganó un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony, convirtiéndose en una de las pocas obras que obtienen todos los reconocimientos.

1. Parte de tu mundo

La canción forma parte de la banda sonora de la película animada La Sirenita, que se estrenó en 1989.

El tema fue compuesto por Howard Ashman y Alan Menken e interpretado por Jodi Benson, quien da vida a Ariel en la versión en inglés de la cinta.