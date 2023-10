Así fue como Disney se convirtió en un imperio de 100 años

Este 16 de octubre del 2023 se cumplirán 100 años del día en el que Walt Disney consiguió su primer contrato para producir cortometrajes y dibujos animados.

Aunque quizá para algunos parezca un dato un poco irrelevante, ese día inició la construcción de un imperio que continúa creciendo; además, esa fecha marcó el inicio de una historia en la que todos, de una u otra forma, se han identificado.

The Walt Disney Company es actualmente una de las empresas más poderosas del mundo y sus personajes, películas y series han pasado de generación en generación.

Esta es una línea del tiempo que muestra cómo fue que Disney se llegó a convertir en una empresa centenaria y exitosa.

1923: El 16 de octubre de ese año, Walt Disney firmó un contrato con MJ Winkler como productor, por ello se toma como referencia para el surgimiento de The Disney Brothers Cartoon Studio, primer nombre que tuvo la compañía. Su primer trabajo fue el cortometraje Alice Comedies, que estuvo listo en marzo del 1924.

'Alice Comedies' fue el primer cortometraje de Walt Disney, el cual se estrenó en 1924. (Página web Disney )

1926: The Disney Brothers Cartoon Studio cambió de nombre y pasó a llamarse Walt Disney Studio. En este año, la compañía se mudó a su nuevo estudio, Hyperion Studio, ubicado en Los Ángeles, California y en el que estuvieron por más de una década.

1928: Mickey y Minnie Mouse hacen su debut como personajes creados por Walt Disney. Los afamados ratones formaron parte de Willie y el barco de vapor, un cortometraje animado en blanco y negro, de poco más de siete minutos, que se estrenó en el Colony Theatre de Nueva York.

1930: Pluto se une a la familia de Mickey y Minnie Mouse. El tierno perro amarillo apareció en el corto The Chain Gang. No obstante, su nombre surgió hasta un año más tarde: es decir, en 1931.

1934: El pato Donald aparece por primera vez en el mundo de Disney, específicamente en la caricatura The Wise Little Hen y Orphan’s Benefit. Desde entonces es el temperamental amigo de Mickey Mouse.

Mickey Mouse apareció por primera vez en 'Willie y el barco de vapor'. (Página web Disney )

1937: Disney estrena su primer largometraje animado: Blancanieves y los siete enanitos, en el Carthay Circle Theatre. La película, que se convirtió en la primera cinta de animación sonora y en color, estuvo nominada al Óscar, en la categoría de mejor banda sonora, sin embargo, no ganó el premio.

1940: Disney estrena dos clásicos: la adaptación del cuento Pinocho (7 de febrero) y el musical de ocho segmentos Fantasía (13 de noviembre), que combina animación y música clásica, y que llevó a la compañía a ganar dos premios Óscar honoríficos.

1946: Se estrena la película musical Song of the South, una de las poquísimas películas de Disney que no se encuentran en su catálogo de streaming. La cinta fue considerada racista e insensible y la compañía la ha dejado en el olvido.

1950: Se estrena La Cenicienta, su segunda película de princesas. Esta se convirtió en un salvavidas para Walt Disney al convertirse en la película más vista de ese año y recaudar unos $263 millones, lo suficiente para sobrevivir a la crisis provocada por la Segunda Guerra Mundial.

Cenicienta es una de las princesas más icónicas y más antiguas de Disney. Se dice que la princesa fue una salvación para la compañía. Foto: Disney

1955: Walt Disney siempre había soñado con abrir un parque de diversiones y ese sueño lo cumplió en 1955, cuando abrió al público Disneyland, en Anaheim, California, con un total de 18 atracciones. Este fue el único parque diseñado y construido bajo su supervisión.

1959: La princesa Aurora fue la tercera en sumarse al mundo de Disney, cuando se estrenó La bella durmiente. Esta fue la película animada más cara que hizo Walt Disney.

1964: Julie Andrews hace su debut como Mary Poppins, la mágica niñera de Jane y Michael Banks. La cinta fue aclamada por la crítica, de allí que obtuviera 13 nominaciones a los premios Óscar, de los cuales ganó cinco: Mejor Actriz, Mejor Canción (Chim Chim Cher-ee), Mejor Banda Sonora, Mejor Montaje Cinematográfico y Mejores Efectos Visuales Especiales.

1966: Muere Walt Disney, producto de una insuficiencia circulatoria a causa del cáncer de pulmón. Su legado se mantiene intacto. El pionero del cine animado continúa siendo la persona con más premios Óscar, al haber obtenido 22 estatuillas y 59 nominaciones a lo largo de su carrera.

Walt Disney es considerado un pionero del cine animado. Fue un productor y animador de cine y televisión estadounidense. (Página web Disney )

1971: El mundo de Disney es una realidad y el 1.° de octubre se inaugura The Walt Disney World, con la apertura del parque temático Magic Kingdom, en Bay Lake, Florida. El parque cuenta con el castillo de Cenicienta y más de 20 atracciones.

1982: Epcot se convierte en el segundo parque temático de Disney en abrir sus puertas en Florida, el 1.° de octubre. Este lugar está dedicado a la cultura internacional y a la innovación tecnológica.

1983: Los parques de la compañía del ratón se expanden hasta Asia, pues Disneylandia abre en Tokio, Japón, con atracciones de Blancanieves, Peter Pan y Pinocho, entre otras.

1983: El 18 de abril de ese año, Disney Channel hace su debut. Allí se han estrenado exitosas series y películas para niños y adolescentes; además de todo el catálogo que estuvo en el cine.

El parque temático Magic Kingdom fue el primero en abrir sus puertas en Florida. Además, hasta la fecha es el más visitado por los turistas. (BRYAN R. SMITH/AFP)

1988: ¿Quién engañó a Roger Rabbit? llegó a los cines con una trama que incluía personajes reales con dibujos animados. Tuvo gran popularidad por incorporar en la película personajes animados de diferentes estudios cinematográficos.

1989: Aunque Disney pensaba en realizar La Sirenita desde 1930, la película vio la luz casi seis décadas después. Se estima que el 80% de la cinta requirió algún tipo de efectos especiales; además, fue el último filme animado de Disney en utilizar el método de animación tradicional. Obtuvo dos premios Óscar en las categorías mejor canción (Under the Sea) y mejor banda sonora original.

1989: La compañía abre Disney-MGM Studios, su tercer parque temático en Florida, que iba a estar inspirado en los años dorados de Hollywood. Dos décadas después cambió su nombre a Disney’s Hollywood Studios.

1991: Apuestan nuevamente por una historia de princesas y se estrena en noviembre La Bella y la Bestia. La película consiguió siete nominaciones al Óscar incluida la categoría de Mejor Película (por primera vez una película animada competía por la codiciada estatuilla). Además, fue la película animada de mayor éxito en la historia del cine hasta ese momento.

1992: Disneyland se expande y abre un nuevo parque en París, Francia, denominado Euro Disney (actualmente llamado Disneyland París).

1994: Se estrena El Rey León, que se convirtió en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos (hasta aquel entonces). Para llevar a cabo esta cinta, un equipo de animadores de la compañía viajó al continente africano con la intención de tener una mayor claridad de los escenarios que iban a desarrollar.

'El rey león' es una cinta animada que cuenta la historia de Simba, que es exiliado tras la muerte de su padre, el rey de la selva.

1995: La compañía compra Capital Cities/ABC por un monto total de $19.000 millones. La cadena incluía el afamado canal de deportes ESPN.

1995: Pixar Animation Studios escribe su propia página en la historia del cine al producir el primer filme animado completamente por computadora; para ello se asoció con Disney, que aceptó llevar a la gran pantalla Toy Story, junto al estudio cinematográfico independiente.

1998: Disney inaugura Animal Kingdom, su cuarto parque temático, en el que mezcla varias atracciones tradicionales con diferentes especies de animales.

2003: Buscando a Nemo debuta el 30 de mayo en el cine. La producción, para la cual se aliaron Disney y Pixar nuevamente, terminó por convertirse en la película animada más taquillera de la compañía del ratón hasta esa fecha. Además de las buenas críticas, la historia del pez payaso obtuvo un Óscar como mejor película animada.

2003: El 9 de julio se estrenó Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra, primera de una trilogía que había sido anunciada anteriormente. La cinta obtuvo cinco nominaciones al Óscar, incluida la de mejor actor para Johnny Depp por el papel del capitán Jack Sparrow, y se convirtió en la película de acción real más taquillera de Disney hasta ese momento.

Jack Sparrow, protagonista de 'Piratas del Caribe', se convirtió en uno de los piratas más icónicos de este siglo. Johnny Depp es quien da vida al personaje. (Disney)

2004: The Walt Disney Company adquiere las propiedades de los Muppets y, de inmediato, comenzó a utilizar la imagen de los icónicos personajes en publicidad, en sus parques e incluso en nuevos proyectos cinematográficos.

2005: Se abre el parque temático Disneyland Hong Kong. Este complejo se diseñó y construyó respetando las costumbres y las tradiciones chinas, para que tuviera una recepción positiva entre el público.

2006: High School Musical se estrena como una película para televisión en Disney Channel, sin imaginar el éxito en el que se convertiría. La cinta adolescente batió todos los récords del canal e incluso su banda sonora obtuvo un disco de platino.

2006: Hannah Montana debuta en Disney Channel, con la esperanza de que tuviera el mismo éxito que High School Musical. La serie se grabó a lo largo de cinco años y está compuesta por cuatro temporadas; además, ayudó a lanzar la carrera musical de Miley Cyrus.

'High School Musical' se estrenó en Disney Channel, pero su éxito sobrepasó todo pronóstico. Su tercera película fue la única en estrenarse en el cine. (Disney)

2006: Disney finalmente compra Pixar Animation Studios, productora con la que ya tenía más de 10 años de trabajar.

2009: La compañía adquiere Marvel Entertainment. Desde entonces han trabajado en más de 20 filmes incluidos varios títulos de Avengers, Iron Man, Thor, Pantera Negra, Spider Man y Guardianes de la Galaxia.

2012: Disney anuncia la compra de LucasFilm, productora conocida por proyectos como Star Wars e Indiana Jones. Desde entonces, la compañía ha estrenado cinco películas de Star Wars (Episodio VII - El despertar de la Fuerza; Rogue One; Episodio VIII - Los últimos Jedi; Han Solo y Episodio IX - El ascenso de Skywalker), así como Indiana Jones 5.

2013: La historia de las hermanas Elsa y Anna conquista los cines mundiales cuando se estrena Frozen. La película fue un rotundo éxito, prueba de ello es que se convirtió en la cinta más taquillera del 2013 y se mantiene como el segundo largometraje animado de Disney más taquillero, solamente superado por su secuela, Frozen II. El filme ganó dos premios Óscar incluida mejor película animada y mejor canción (Let It Go).

Desde el 2009, los superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel son parte de Disney. (Anonymous)

2015: Intensa-mente llega a las salas de cine con una trama que generó la aclamación de la crítica. La película de las emociones de Pixar y Disney obtuvo varios premios, incluido un Globo de Oro y un Óscar.

2018: The Walt Disney Company compra 21st Century Fox y los activos clave de entretenimiento del estudio cinematográfico como Hulu, FX Networks, Fox Sports (sedes regionales), National Geographic y Star TV.

2019: La plataforma de streaming Disney+ hace su debut oficial. La app incluye todo el catálogo de Disney así como series y películas exclusivas como The Mandalorian (derivada del universo de Star Wars), La dama y el vagabundo (en acción real), así como una serie de High School Musical y la película navideña Noelle.

2020: La pandemia provocada por la covid-19 alcanza a la compañía y provoca el cierre temporal de parques y centros turísticos en todo el mundo por varios meses.

'The Mandalorian' fue la primera serie de Lucasfilm para Disney y se lanzó como una de las producciones estrellas de la plataforma de streaming de la compañía. Foto: Disney para LN.

2023: Disney celebra sus primeros 100 años con más de 200.000 colaboradores y un catálogo de más de 300 películas entre acción real y dibujos animados.

'La sirenita' está basada en el cuento del mismo nombre de Hans Christian Andersen y se estrenó el 17 de noviembre de 1989. Foto: Disney

'Toy Story' fue la primera producción en la que Disney trabajó con Pixar. Una década después compró la productora. (Anonymous)

Julie Andrews fue la protagonista, en 1964, de 'Mary Poppins'.